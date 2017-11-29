МИНСК, 30 ноя — Sputnik. УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере автострахования, в качестве обвиняемых проходят почти 40 человек, сообщили в СК.

По данным следствия, с 2012 года по 2016 год на территории области обвиняемые совершали многочисленные инсценировки дорожно-транспортных происшествий с целью получения страховых выплат. Следствие оценило ущерб в размере более 200 тысяч рублей.

"Обвиняемыми по делу признаны 36 человек, которые занимались в основном мошенническими действиями, направленными на получение незаконных выплат по автомобильным страховкам",- сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По ее словам, расследование дела завершено, передано в прокуратуру для направления в суд.

Следователи установили, что обвиняемые имитировали ДТП, повреждали автомобили, предоставляли недостоверные сведения в филиалы страховых компаний и путем обмана получали денежные компенсации.

Белоног отметила, что собраны доказательства по 18 фактам инсценировки ДТП, в результате которых обвиняемые завладели денежными средствами страховых компаний.

У фигурантов дела изъяты документы, средства связи, автомобили и другие вещественные доказательства, задействованные в преступной деятельности. На имущество наложен арест, отметила собеседник агентства.

Действия всех обвиняемых квалифицированы следствием как мошенничество, совершенное повторно, группой лиц, в крупном размере (ч.1, 2, 3 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Семь жителей Солигорского района заключены под стражу, сказали в УСК.

К тем, кто сотрудничал со следствием и возместил ущерб, применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.