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Милиция нашла пропавшую многодетную маму из Заславля
30.11.2017 15:18 — Новости Общества | Tut.by
Четыре дня родные, волонтеры и милиция искали 39-летнюю жительницу Заславля. В воскресенье, 26 ноября, женщина отправилась на столичную Комаровку и пропала.
30 ноября милиция нашла женщину — в Минске. «Ее жизни и состоянию здоровья ничего не угрожает», — рассказал официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.
Напомним, 39-летняя Наталья в воскресенье
Поиском женщины занимались родные, волонтеры ПСО «Ангел» и милиция.
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"Здоровью и состоянию женщины ничего не угрожает", - рассказали в милиции.
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