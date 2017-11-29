Милиция нашла пропавшую многодетную маму из Заславля

Четыре дня родные, волонтеры и милиция искали 39-летнюю жительницу Заславля. В воскресенье, 26 ноября, женщина отправилась на столичную Комаровку и пропала.





30 ноября милиция нашла женщину — в Минске. «Ее жизни и состоянию здоровья ничего не угрожает», — рассказал официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.

Напомним, 39-летняя Наталья в воскресенье отправилась из Заславля на Комаровский рынок в столице, откуда ушла примерно в 16.00. После этого связь с ней оборвалась. Семья была обеспокоена и объявила женщину в розыск: дома у нее остались трое детей, еще один ребенок — в больнице. На днях у сына был день рождения.

Поиском женщины занимались родные, волонтеры ПСО «Ангел» и милиция.