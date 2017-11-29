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Найденные в Могилеве останки двоих красноармейцев перезахоронили в мемориальном комплексе

30.11.2017 15:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Останки двух советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили с почестями в братскую могилу в Могилеве. Церемония состоялась 29 ноября на территории мемориального комплекса «Лагерь смерти» по проспекту Шмидта, сообщает сайт Могилевского облиспоклома.


Эти останки были найдены во время строительно-ремонтных работ на улице Челюскинцев и проспекте Димитрова в Могилеве. Экспертиза установила, что они относятся к периоду Великой Отечественной войны. Это подтверждают и найденные рядом патроны, гильзы и другие атрибуты того времени. Документов и предметов, по которым смогли бы установить личности погибших, обнаружено не было. Имена солдат остаются неизвестными.

— Неважно, откуда они и какой национальности. Главное, что воины защищали родную землю, сказал перед проведением литургии руководитель военного отдела Могилевской епархии протоиерей Сергий.











— Сегодня обрели вечный покой останки двух защитников Отечества — участников кровопролитных оборонительных боев Могилева. Воины, защищавшие наш город, получат то, что заслуживают по праву: вечную славу и уважение людей, — отметила заместитель председатель Могилевского горисполкома Алла Галушко.

По словам военного комиссара Могилева и Могилевского района Владимира Белюся, только на территории Могилева и Могилевского района похоронены свыше 110 тыс. красноармейцев. Из них имена более 2,5 тыс. известны и увековечены на мемориалах и памятниках.

В честь павших героев прозвучали оружейные залпы, а участники митинга возложили цветы к могиле.

 
Теги: Могилев
 
 
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Эти останки были найдены во время строительно-ремонтных работ на улице Челюскинцев и проспекте Димитрова.

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