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Минчанин посчитал свое увольнение несправедливым и обокрал офис бывшего нанимателя

30.11.2017 15:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Столичные правоохранители задержали 26-летнего парня, который выбил ногой дверь в офисе компании по продаже мобильников и украл телефоны. Свой поступок он объяснил тем, что его оттуда несправедливо уволили. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.


Вечером 27 октября 26-летний безработный минчанин проник в офис компании по Шафарнянской, которая продает мобильники. Он выбил ногой дверь одного из кабинетов и украл пять телефонов. Как оказалось, молодой человек раньше работал в этой компании, но его уволили.

Парня задержали. Он пояснил свой поступок тем, что был уволен несправедливо. В связи с этим он решил вернуться в офис и, по его мнению, взять свое.

В отношении парня уголовное дело по ч.2 ст. 205 («Кража») УК РБ. Удалось также выяснить, что незадолго до этого происшествия минчанин похитил в этом же офисе деньги. Раньше молодой человек уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

 
 
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