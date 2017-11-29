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Реконструкция в Свято-Успенском монастыре в Жировичах: к концу года откроются новые трапезные
30.11.2017 15:28 — Новости Общества | Tut.by
Несколько лет назад
Здание новых трапезных, архитектурный облик которого создавался по облику хозяйственных построек XVIII—XIX веков, возвели на улице Соборной за жилым семинарским корпусом монастыря напротив здания Жировичского государственного аграрно-технического колледжа. В комбинированном одно- и двухэтажном строении размещены трапезные для насельников и посетителей мужского монастыря.
— На стадии разработки проекта были учтены все тонкости строительства. Новое здание не мешает обозрению архитектурных доминант монастыря, сохраняет его живописную композицию, гармонирует по цветовой гамме с фасадами комплекса, — отметили в ОАО «Гроднооблсельстрой». — На завершающем этапе строительства находятся объекты первого пускового комплекса: трапезные для паломников, гостей и братии, вспомогательные помещения, свечная и иконная лавки, буфет, гостевые комнаты. В декабре этого года будут введены в строй три трапезные и помещения для приготовления пищи.
В следующем году планируется завершить строительство помещений гостиничного типа, предназначенных для размещения паломников и туристов. В одно- и двухместных комнатах смогут разместиться гости, приезжающие в монастырь.
Создание условий для проживания позволит планировать многодневные туристические и паломнические посещения. Светские люди, не нарушая привычного уклада монастырской жизни, смогут поклониться главной святыне монастыря — Чудотворной иконе Божией Матери, принять участие в богослужениях, познакомиться с историей этого места.
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В следующем году планируется завершить строительство помещений гостиничного типа, предназначенных для размещения паломников и туристов. В одно- и двухместных...
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