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Реконструкция в Свято-Успенском монастыре в Жировичах: к концу года откроются новые трапезные

30.11.2017 15:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Несколько лет назад Свято-Успенский монастырь в Жировичах вошел в государственную программу развития туризма, предусматривающую реконструкцию трапезной и строительство дополнительных корпусов, предназначенных для приема и обслуживания туристов и улучшения быта монашеской общины. В этом году в экспулатацию введут трапезные, рассказывает «Гродненская правда».


Здание новых трапезных, архитектурный облик которого создавался по облику хозяйственных построек XVIII—XIX веков, возвели на улице Соборной за жилым семинарским корпусом монастыря напротив здания Жировичского государственного аграрно-технического колледжа. В комбинированном одно- и двухэтажном строении размещены трапезные для насельников и посетителей мужского монастыря.

— На стадии разработки проекта были учтены все тонкости строительства. Новое здание не мешает обозрению архитектурных доминант монастыря, сохраняет его живописную композицию, гармонирует по цветовой гамме с фасадами комплекса, — отметили в ОАО «Гроднооблсельстрой». — На завершающем этапе строительства находятся объекты первого пускового комплекса: трапезные для паломников, гостей и братии, вспомогательные помещения, свечная и иконная лавки, буфет, гостевые комнаты. В декабре этого года будут введены в строй три трапезные и помещения для приготовления пищи.

В следующем году планируется завершить строительство помещений гостиничного типа, предназначенных для размещения паломников и туристов. В одно- и двухместных комнатах смогут разместиться гости, приезжающие в монастырь.

Создание условий для проживания позволит планировать многодневные туристические и паломнические посещения. Светские люди, не нарушая привычного уклада монастырской жизни, смогут поклониться главной святыне монастыря — Чудотворной иконе Божией Матери, принять участие в богослужениях, познакомиться с историей этого места.

 
Теги: знакомства
 
 
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В следующем году планируется завершить строительство помещений гостиничного типа, предназначенных для размещения паломников и туристов. В одно- и двухместных...

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