Ушла эпоха: Феськов больше не возглавляет РИКЗ

МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Бессменный директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николай Феськов покинул свой пост в организации по соглашению сторон.

РИКЗ — одна из подведомственных Минобру структур, отвечающая за подготовку, проведение и проверку централизованного тестирования (ЦТ). Феськов руководил институтом с 2002-го, при нем тестирование было введено, а созданную в Беларуси систему называли одной из лучших на постсоветском пространстве.



© Sputnik / Виктор Толочко Накануне ЦТ: как РИКЗ готовит задания для тысяч абитуриентов

В четверг известный репетитор Евгений Ливянт сообщил в социальных сетях об уходе Феськова с должности, чуть позже об этом написали и некоторые белорусские СМИ. Минобр подтвердил Sputnik факт увольнения Феськова — произошло это по соглашению сторон.

Кто займет пост директора РИКЗ, станет известно 1 декабря.

В ноябре министерство вновь подняло вопрос о необходимости внесения изменения в правила приема в вузы и ссузы. Помимо прочего, чиновники хотят изменить содержание, а также способ проверки централизованного тестирования.

Ранее чиновниками поднимались вопросы о возможном реформировании ЦТ. Предполагалось, что по некоторым предметам экзамен могут отменить и заменить другим испытанием. Также звучали идеи объединить выпускные экзамены за 11-й класс со вступительными. Пока никаких конкретных решений на этот счет принято не было.

Белорусский РИКЗ считается одним из лучших на постсоветском пространстве с точки зрения сохранности и точности вступительных испытаний. Перенимали опыт белорусов специалисты из России, Литвы, Армении и ряда других стран.