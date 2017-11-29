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Вопреки ТБ: в Могилеве елку наряжали с помощью экскаватора-погрузчика

30.11.2017 15:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Могилевские коммунальщики для украшения елки, установленной на одной из улиц города, приспособили экскаватор-погрузчик, фото было опубликовано в одном из сообществ города в социальной сети "ВКонтакте".

Вопреки ТБ: в Могилеве елку наряжали с помощью экскаватора-погрузчика
© Sputnik / Марина Серебрякова
Стало известно, как долго белорусы будут отдыхать на Новый год

В настоящее время в Беларуси уже идет подготовка к празднованию Нового года, ели ставятся на центральных площадях областных центров и Минска.

"Б – безопасность. Новые аттракционы на ДОКе", – говорится в подписи к фото.

В комментариях пользователи уже призывают привлечь инженера по охране труда к ответственности, поскольку люди, находящиеся в ковше погрузчика, работают без страховки. Кроме того, данная техника не приспособлена для ведения подобных работ.

В среду 29 ноября стало известно, что Новый год белорусы будут праздновать четыре дня – вторник 2 января Совмин решил сделать выходным с переносом на субботу 20 января.

 
Теги: Минск
 
 
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В комментариях пользователи уже призывают привлечь инженера по охране труда к ответственности.

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