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Вопреки ТБ: в Могилеве елку наряжали с помощью экскаватора-погрузчика
30.11.2017 15:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Могилевские коммунальщики для украшения елки, установленной на одной из улиц города, приспособили экскаватор-погрузчик, фото было опубликовано в одном из сообществ города в социальной сети "ВКонтакте".
© Sputnik / Марина Серебрякова
В настоящее время в Беларуси уже идет подготовка к празднованию Нового года, ели ставятся на центральных площадях областных центров и Минска.
"Б – безопасность. Новые аттракционы на ДОКе", – говорится в подписи к фото.
В комментариях пользователи уже призывают привлечь инженера по охране труда к ответственности, поскольку люди, находящиеся в ковше погрузчика, работают без страховки. Кроме того, данная техника не приспособлена для ведения подобных работ.
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В комментариях пользователи уже призывают привлечь инженера по охране труда к ответственности.
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