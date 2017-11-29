Прага, Тбилиси, Амстердам— билеты в эти города покупали чаще всего на недавней распродаже «Белавиа». Авиакомпания рассказала, сколько акционных мест было продано и какие направления стали самыми популярными.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Авиакомпания «Белавиа» 28 и 29 ноября устроила очередную распродажу . Билет в одну сторону на регулярный рейс можно было купить за 25 евро плюс таксы и сборы.

Как сообщила пресс-служба «Белавиа», всего было по акции выкуплено 44 869 билетов (из 148 926 доступных).

Самыми популярными направлениям стали Прага, Тбилиси, Амстердам, Тель-Авив, Стамбул. Большая часть билетов была куплена на декабрь и январь. Как отмечают в компании, несмотря на то, что акция была объявлена буквально за пару дней до окончания ноября, 952 билета было куплено с вылетом именно в уходящем месяце.

Это уже не первая распродажа белорусского перевозчика в этом году. В конце августа «Белавиа» устраивала распродажу: в одну сторону по 30 евро плюс таксы и сборы. Тогда больше всего мест продали на рейсы в Прагу, Амстердам, Тбилиси, Париж, Рим.

Весной авиакомпания два дня продавала билеты по 50 евро плюс таксы и сборы. Список самых популярных направлений был похож : Прага, Тбилиси, Амстердам, Париж, Стамбул. Хорошо разбирали билеты в Сочи, Барселону, Лондон.