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"Белавиа" рассказала, какие билеты раскупали белорусы во время последней распродажи
30.11.2017 15:50 — Новости Общества | Tut.by
Прага, Тбилиси, Амстердам— билеты в эти города покупали чаще всего на недавней распродаже «Белавиа». Авиакомпания рассказала, сколько акционных мест было продано и какие направления стали самыми популярными.
Авиакомпания «Белавиа» 28 и 29 ноября
Как сообщила пресс-служба «Белавиа», всего было по акции выкуплено 44 869 билетов (из 148 926 доступных).
Самыми популярными направлениям стали Прага, Тбилиси, Амстердам, Тель-Авив, Стамбул. Большая часть билетов была куплена на декабрь и январь. Как отмечают в компании, несмотря на то, что акция была объявлена буквально за пару дней до окончания ноября, 952 билета было куплено с вылетом именно в уходящем месяце.
Это уже не первая распродажа белорусского перевозчика в этом году. В конце августа «Белавиа» устраивала распродажу: в одну сторону по 30 евро плюс таксы и сборы. Тогда больше всего мест
Весной авиакомпания два дня продавала билеты по 50 евро плюс таксы и сборы. Список самых популярных направлений
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Прага, Тбилиси, Амстердам- билеты в эти города покупали чаще всего на недавней распродаже "Белавиа". Авиакомпания рассказала, сколько акционных мест продалось и...
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