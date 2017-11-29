Бил ножом и топором, труп закопали в доме. Суд поставил точку в убийстве в Горецком районе

Судебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда вынесла приговор двум жителям Горецкого района. 55-летнего мужчину признали виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Его 32-летнего знакомого признали виновным в заранее не обещанном укрывательстве орудий и средств совершения и следов особо тяжкого преступления.



Фото: УСК по Могилевской области

Двоих жителей Горецкого района задержали по подозрению в убийстве мужчины, который считался пропавшим без вести, в конце апреля 2017 года.

Следствие выяснило, что вечером 16 февраля один из осужденных был дома вместе с жертвой. Мужчины пили спиртное. Во время ссоры хозяин дома набросился на 34-летнего гостя. Он бил его кулаками, а также ножом, топором.

Экспертиза установила, что мужчина получил травмы головы, шеи, грудной клетки, конечностей. В результате этого наступил травматический шок, гость потерял много крови и умер.

32-летний знакомый хозяина дома пришел к тому утром 17 февраля и стал очевидцем преступления. К слову, мужчина был пьян. По данным дела, он по просьбе убийцы помог ему замести следы преступления.

Сначала они перенесли и спрятали труп, а также ковер со следами крови в кладовой дома. Потом замыли тряпкой следы крови на полу в комнате и на топоре, сожгли в печи и в костре нож, которым хозяин дома также наносил удары жертве, одежду потерпевшего, тряпку, которой замывали кровь, а также щепки со следами крови из кладовой. А рано утром 18 февраля хозяин дома закопал тело в яме под полом своего дома.

— В последнем слове обвиняемые просили у суда снисхождения, полностью признавая в свою вину в совершенных преступных деяниях, — сказал прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Константин Левицкий.

55-летнего жителя Горецкого района приговорили к 17 годам колонии усиленного режима. Его 32-летнего знакомого — к двум годам колонии общего режима.