Белгидромет о рутении-106: активно обменивались данными с Росгидрометом

МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Ситуация с появлением в атмосфере радиоактивного изотопа рутений-106 обсуждалась специалистами Белгидромета и Росгидромета в оперативном режиме, рассказала участникам российско-белорусского экспертно-медийного семинара первый заместитель начальника ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" Беларуси Мария Герменчук.



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Семинар на тему "Актуальные вопросы обеспечения экологической безопасности в Союзном государстве. Сотрудничество Беларуси и России в природоохранной сфере" прошел в четверг в Минске. На нем Герменчук привела эти консультации в качестве одного из примеров результативного сотрудничества.

"Последний пример нашего тесного взаимодействия с Росгидрометом – это известная история, когда в атмосферном воздухе в Европе появился рутений-106. Мы активно вели консультации с Росгидрометом, обменивались информацией о состоянии и загрязнении атмосферного воздуха. Такой обмен информацией – это нормальная практика, она отработана годами на лесных пожарах в зоне Чернобыльской АЭС", – рассказала Герменчук.

Она также отметила, что в Гидромете работает центр радиационного реагирования на радиационные и иные аварии, который использует в том числе модели, предоставленные российской стороной. Эти модели, в частности, широко применялись в рамках недавних командно-штабных учений по реагированию на чрезвычайные ситуации радиационного характера.

"Мы делали расчеты переноса загрязнения атмосферного воздуха в случае нештатных ситуаций на различных атомных станциях", – пояснила Герменчук.

Помимо взаимодействия между гидрометами союзные страны договорились обмениваться информацией о радиационной обстановке на уровне Могилевской и Брянской и Смоленской областях в случае возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации на Смоленской АЭС.

Возвращаясь к ситуации с рутением, Герменчук уточнила, что отслеживать радиоактивный изотоп в атмосферном воздухе и консультироваться с российскими коллегами белорусские специалисты начали после новостей из Франции.

"Первая информация появилась во Франции. И как только эта информация стала достоянием, мы все стали одновременно вместе работать", – уточнила Герменчук.

Она также подчеркнула, что в компетенцию Гидромета не входит обязанность определять источник выброса.



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"Наше дело на сети мониторинга обнаружить наличие или отсутствие радиоактивных элементов. Что такое радиоактивное загрязнение – это изотоп, которого не должно быть на этом месте. Поэтому, как только мы обнаруживаем и в России, и в Беларуси, есть система оповещения. И компетентные органы сразу же получают эту информацию. И это уже их вопрос – определить источник", – пояснила первый заместитель начальника Белгидромета.

Специалисты отдела реагирования на чрезвычайные ситуации Белгидромета подчеркнули, что фиксировали рутений в районе Браслава, но концентрации опасных веществ в атмосферном воздухе были очень маленькими.