ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Сложная ситуация в Москве". Белорусы жалуются, что не могут вовремя получить визу в Тайланд

30.11.2017 16:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В редакцию TUT.BY обратилась читательница Екатерина. В январе они вместе с мужем планируют лететь в Таиланд. Документы на визу пока не подавали, но, говорят, что на форумах сейчас паника: люди обсуждают, что в консульстве в Москве, куда белорусы подают документы, ужесточили правила, многие не могут получить визу. Эту информацию подтверждают и в визовых агентствах в Минске.


Фото: Reuters

— Билеты в Таиланд люди обычно покупают по каким-то акциям и делают это заранее. Так поступили и мы. И если в прошлом году мы спокойно получили визу, то в этом — не знаем. Документы на визу белорусы обычно подают через агентства в консульство в Москве. в Беларуси визы не делают, но есть много фирм, которые оказывают услуги по безличной подаче документов. Всегда это работало нормально. В этом году мы заранее озаботились вопросом виз и позвонили в несколько компаний. Там говорят, что в Москве ввели ограничения на количество паспортов в неделю, при этом подаваться могут только аккредитованные фирмы. При этом на личную подачу, как пишут на форумах, около 500 человек в очереди. Срываться с работы, ехать — и непонятно, в какую очередь мы попадем, — рассказывает наша читательница.

В одном из визовых агентств, которое аккредитовано на подачу документов на визу в консульстве Таиланда в Москве, подтвердили, что сейчас действует ограничение на подачу — до 25 паспортов в неделю от агентства.

— Это очень мало в сезон. Раньше таких ограничений не было, — объясняют там.

Также отмечают, что, если раньше для подачи документов достаточно было брони, то сейчас нужен или оплаченный тур, или выкупленные авиабилеты. При этом справки с места работы и банка нужно предоставлять в оригинале на английском языке либо перевод должен быть нотариально заверен.

— К россиянам такие же требования. При этом в день в консульстве принимают по 15 человек, если мы говорим о физлицах, а ходят слухи, что эта очередь уже достигла 500 человек.

До прояснения ситуации, некоторые агентства временно перестали брать документы на подачу на визу.

— Приостановили, — говорят в турфирме «ВиАрЛайнс». —  Сложная ситуация в Москве по тайским визам, принимают ограниченное количество, не беремся сейчас за это, так как люди подаются практически впритык к поездкам.

Получить комментарий в посольстве Таиланда в Москве пока не удалось. TUT.BY отправил в посольство письменный запрос. Также запрос отправлен в почетное консульство Таиланда в Минске, они также перенаправили вопросы TUT.BY в Москву.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В редакцию TUT.BY обратилась читательница Екатерина. В январе они вместе с мужем планируют лететь в Таиланд. Документы на визу пока не подавали, но, говорят, что на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
К Европейским играм на Институте культуры сдадут спорткомплекс, который начали строить в 2007 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика