В редакцию TUT.BY обратилась читательница Екатерина. В январе они вместе с мужем планируют лететь в Таиланд. Документы на визу пока не подавали, но, говорят, что на форумах сейчас паника: люди обсуждают, что в консульстве в Москве, куда белорусы подают документы, ужесточили правила, многие не могут получить визу. Эту информацию подтверждают и в визовых агентствах в Минске.



Фото: Reuters

— Билеты в Таиланд люди обычно покупают по каким-то акциям и делают это заранее. Так поступили и мы. И если в прошлом году мы спокойно получили визу, то в этом — не знаем. Документы на визу белорусы обычно подают через агентства в консульство в Москве. в Беларуси визы не делают, но есть много фирм, которые оказывают услуги по безличной подаче документов. Всегда это работало нормально. В этом году мы заранее озаботились вопросом виз и позвонили в несколько компаний. Там говорят, что в Москве ввели ограничения на количество паспортов в неделю, при этом подаваться могут только аккредитованные фирмы. При этом на личную подачу, как пишут на форумах, около 500 человек в очереди. Срываться с работы, ехать — и непонятно, в какую очередь мы попадем, — рассказывает наша читательница.

В одном из визовых агентств, которое аккредитовано на подачу документов на визу в консульстве Таиланда в Москве, подтвердили, что сейчас действует ограничение на подачу — до 25 паспортов в неделю от агентства.

— Это очень мало в сезон. Раньше таких ограничений не было, — объясняют там.

Также отмечают, что, если раньше для подачи документов достаточно было брони, то сейчас нужен или оплаченный тур, или выкупленные авиабилеты. При этом справки с места работы и банка нужно предоставлять в оригинале на английском языке либо перевод должен быть нотариально заверен.

— К россиянам такие же требования. При этом в день в консульстве принимают по 15 человек, если мы говорим о физлицах, а ходят слухи, что эта очередь уже достигла 500 человек.

До прояснения ситуации, некоторые агентства временно перестали брать документы на подачу на визу.

— Приостановили, — говорят в турфирме «ВиАрЛайнс». — Сложная ситуация в Москве по тайским визам, принимают ограниченное количество, не беремся сейчас за это, так как люди подаются практически впритык к поездкам.

Получить комментарий в посольстве Таиланда в Москве пока не удалось. TUT.BY отправил в посольство письменный запрос. Также запрос отправлен в почетное консульство Таиланда в Минске, они также перенаправили вопросы TUT.BY в Москву.