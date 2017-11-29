К Европейским играм на Институте культуры сдадут спорткомплекс, который начали строить в 2007 году

Спорткомплекс университета культуры на Рабкоровской, который начали строить в 2007 году, планируют сдать к Европейским играм-2019. Об этом агентству « Минск-Новости » рассказал глава Октябрьского района Анатолий Анатолий Жуковский.





— Объект должны были достроить в 2020 году. Но так как здание намерены задействовать для проведения различных культурно-массовых мероприятий во время Европейских игр — 2019, комплекс планируют ввести в эксплуатацию в мае 2019 года, — сказал Жуковский.

Напомним, спортивно-культурный центр недалеко от «Дружной» начали строить в 2007 году. Правда, с марта 2012-го по ноябрь 2016-го работы на объекте практически не осуществлялись из-за невыполнения договорных обязательств предыдущими генподрядчиками. Строительство возобновилось после передачи комплекса университету культуры. С декабря 2016 года по октябрь 2017 года на строительство комплекса потратили около 1,85 млн рублей. Из них собственные средства вуза — примерно 759 тысяч, бюджетные средства — примерно 1,1 млн рублей.





За этот период выполнены работы по возведению наружных стен и внутренних перегородок комплекса, монтаж стальных балок, железобетонных плит перекрытия и покрытия, монтаж металлоконструкций, устройство кровли, венткамер. Сейчас устанавливают оконные блоки и витражи, заключен договор с РУП «Белгоспроект» по корректировке проектно-сметной документации с учетом возникших потребностей университета.

В комплексе будут большой спортивный зал с трибунами и административный двухэтажный блок, в котором помимо кабинетов разместятся тренажерный зал, сауна с бассейном. Рассчитано, что универсальный спортзал можно будет трансформировать под проведение культурно-зрелищных мероприятий.