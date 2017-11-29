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Дед Мороз и Снегурочка проедут по перекрытому проспекту на тракторе

30.11.2017 17:20 — Новости Общества | Tut.by  
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На традиционном минском шествии Дедов Морозов и Снегурочек главные герои праздника проедут не как обычно в карете, а на тракторе. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Новогоднее театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Минске 23 декабря, начало в 17:00. Участие в нем примут порядка 1000 персонажей. Помимо главных действующих лиц новогодних праздников ждем и других сказочных героев, — рассказала первый заместитель начальника Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Виталина Рудикова.

Они пройдут от площади Независимости, по проспекту Независимости и улице Ленина, проспекту Победителей ко Дворцу спорта. Главный Дед Мороз и Снегурочка поедут не в карете, а на тракторе. Их будет сопровождать еще восемь таких машин.

На конечной точке маршрута устроят танцевальный флешмоб, поучаствовать в котором смогут и зрители. Потом будет пневмофейерверк.

 
Теги: Минск
 
 
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Это произойдет на традиционном шествии Дедов Морозов в декабре.

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