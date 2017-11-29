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В Гродно хулигана, который избил мужчину около бара, задержали в больнице
30.11.2017 17:26 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно около одного из увеселительных заведений 42-летний мужчина подрался со своим знакомым, а потом забрал у него мобильник и сорвал цепочку с руки. Мужчину задержали через две недели в БСМП, куда он обратился за медпомощью,
Компания вышла на крыльцо покурить, там между мужчиной и пострадавшим завязалась беседа, которая перешла в выяснение отношений. Дело дошло до драки. Подозреваемый не только сильно побил своего оппонента, но забрал у него мобильник и сорвал золотую цепочку с руки.
По статье «грабеж» было возбуждено уголовное дело. По камерам видеонаблюдения удалось установить личность подозреваемого. Мужчину задержали вчера, 29 ноября, когда тот обратился за медицинской помощью в БСМП.
Возле палаты подозреваемого выставлен конвой.
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Две недели назад в Гродно около одного из увеселительных заведений 42-летний мужчина подрался со своим знакомым, а потом забрал у него мобильник и сорвал цепочку с...
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