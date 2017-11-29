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В Гродно хулигана, который избил мужчину около бара, задержали в больнице

30.11.2017 17:26 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно около одного из увеселительных заведений 42-летний мужчина подрался со своим знакомым, а потом забрал у него мобильник и сорвал цепочку с руки. Мужчину задержали через две недели в БСМП, куда он обратился за медпомощью, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Компания вышла на крыльцо покурить, там между мужчиной и пострадавшим завязалась беседа, которая перешла в выяснение отношений. Дело дошло до драки. Подозреваемый не только сильно побил своего оппонента, но забрал у него мобильник и сорвал золотую цепочку с руки.

По статье «грабеж» было возбуждено уголовное дело. По камерам видеонаблюдения удалось установить личность подозреваемого. Мужчину задержали вчера, 29 ноября, когда тот обратился за медицинской помощью в БСМП.

Возле палаты подозреваемого выставлен конвой.

 
Теги: Гродно
 
 
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Две недели назад в Гродно около одного из увеселительных заведений 42-летний мужчина подрался со своим знакомым, а потом забрал у него мобильник и сорвал цепочку с...

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