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Несколько вертикальщиков уволены в Гомеле за "народную" уборку льна

30.11.2017 17:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Вице-премьер правительства Михаил Русый рассказал, кого из чиновников уволили за несвоевременную уборку льна в Гомельской области.

Несколько вертикальщиков уволены в Гомеле за "народную" уборку льна
© Sputnik/ Михаил Мордасов
Президент поручил наказать виновных в поздней уборке льна

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе посещения области в середине ноября подверг жесткой критике ход уборки льна в регионе и потребовал уволить виновных.

"Освобожден от должностей целый ряд руководителей – зампред исполкома, председатель комитета по сельскому хозяйству (в Гомельском облисполкоме – Sputnik), в Минсельхозпроде – два начальника управления", – сказал Русый, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах парламента после заседания обеих палат Национального собрания в Овальном зале.

По словам вице-премьера, после критики президента "порядок там наводится жесткий".

Как ранее сообщал Sputnik, глава Минсельхозпрода заявил журналистам, что Лукашенко резко отреагировал на ситуацию с уборкой льна в Гомельской области. После критики спасать лен, лежащий на полях, бросили несколько тысяч человек. Уборка погибающего урожая в регионе велась несколько суток. Была официально оформлена "мобилизация" населения – соответствующее распоряжение подписал местный облисполком. Колонны автобусов с офисными сотрудниками, работниками заводов, учащимися направляли в Кормянский, Рогачевский, Буда-Кошелевский и Чечерский районы.

Помочь готовы, "но": гомельчан мобилизуют на спасение льна>>

 
Теги: Минск
 
 
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На уборку брошенного на полях льна в Гомельской области после критики президенты была направлены тысячи человек.

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