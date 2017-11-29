30 ноября в суде Ленинского района Бреста рассмотрели жалобу 16-летнего жителя города, который получил штраф после того, как заехал в торговый центр «Корона» на роликах купить персики.



Фото: из аккаунта Дениса Блища в Telegram

Решение о привлечении Максима (фамилия героя публикации есть в редакции TUT.BY, но не разглашается по этическим причинам. — Прим. TUT.BY) к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство» приняла 24 октября комиссия по делам несовершеннолетних Ленинского района Бреста. Наказание — две базовые величины штрафа (46 рублей).

Как было указано в протоколе, «[Максим] 10.09, около 20.34, находясь в торговом центре „Корона“, расположенном по Московской, 210 в городе Бресте, из хулиганских побуждений, умышленно нарушая общественный порядок и нормы поведения в обществе, в том числе пренебрегая запретом на въезд и передвижение по торговому центру „Корона“ на роликовых коньках согласно пункту 9.3 инструкции (внутренняя инструкция торгового центра о пропускном и внутриобъектном режиме. — Прим. TUT.BY), будучи осведомленным о данном запрете, совершил передвижение на роликовых коньках по торговому центру „Корона“. Тем самым совершил административное правонарушение по статье 17.1».

В своей жалобе молодой человек не согласился с тем, что проездом по торговому залу на роликах он нарушил общественный порядок, нормы поведения в обществе, препятствовал работе объекта или мешал покупателям. Он также подчеркнул, что запрет на передвижение по торговому центру «Корона» на роликовых коньках упоминается во внутренней инструкции торгового центра и носит предупредительно-рекомендательный характер. Школьник требовал, чтобы административное дело в отношении него было прекращено за отсутствием состава правонарушения.

Ознакомившись с материалами дела, судья приняла решение удовлетворить жалобу и отправить материал в комиссию по делам несовершеннолетних на новое рассмотрение

«Суд полагает, что постановление (КДН — Прим. TUT.BY) вынесено с нарушением процессуально-исполнительного кодекса. В частности в постановлении сделан вывод о том, что вину [Максим] признал, но в нем же приводятся его пояснения о том, что он заехал в магазин не из хулиганских побуждений, а для того, чтобы приобрести продукты питания. Оценка этим его пояснениям не дана», — отметила судья.

Таким образом административное дело роллера вернется в комиссию по делам несовершеннолетних. Напомним, что протокол на Максима был составлен 10 октября, то есть более двух месяцев назад, а в соответствии с КоАП административное взыскание может быть наложено не позднее двух месяцев со дня совершения правонарушения.