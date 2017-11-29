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Внесены изменения в госпрограмму "Строительство жилья" на 2016-2020 годы

30.11.2017 19:14 — Новости Общества | БелТА  
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Внесены изменения в госпрограмму "Строительство жилья" на 2016-2020 годы

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 28 ноября 2017 года №899 внесены корректировки в государственную программу "Строительство жилья" на 2016-2020 годы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В текущей пятилетке планируется ввод в эксплуатацию БелАЭС и увеличение выработки электроэнергии. В соответствии с утвержденными постановлением изменениями госпрограмма "Строительство жилья" предполагает разработку в 2017-2018 годах проектной документации по жилым домам, которые комплексно используют расширенное потребление этого ресурса, с одновременным развитием инфраструктуры по обеспечению электроэнергией строящегося жилья. С 2018 года планируется преимущественное возведение жилья с использованием электрической энергии для целей отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи, за исключением случаев строительства в зоне действия тепловых электростанций, а также в газифицированных районах с имеющимся резервом мощности.

Дополнен раздел "Основные направления государственной программы "Строительство жилья": для обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил и членов их семей предусматривается строительство жилых помещений коммерческого использования государственного жилфонда в 2018-2020 годах.

Кроме того, документом в структуру косвенных расходов местных бюджетов по подпрограмме строительства жилых домов включены расходы по обслуживанию и погашению льготных кредитов, полученных сельскохозяйственными организациями на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых домов (квартир), реконструкцию объектов под жилые помещения, по которым осуществлен перевод долга на местные исполнительные и распорядительные органы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 28 ноября 2017 года №899 внесены корректировки в государственную программу "Строительство жилья" на...

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