Участковый в Гомеле обнаружил у уроженца Дагестана более полутысячи патронов

Участковый в Гомеле обнаружил у местного жителя более полутысячи патронов. Теперь следствие устанавливает источник их при­обретения, сообщает издание «Советский район» .

Как рассказал старший следователь город­ского отдела Следственного комитета Алек­сандр Щеглов, на неучтенный арсенал нат­кнулся участковый инспектор милиции, про­веряя правила хранения охотниками оружия. В частном доме уроженца Дагестана мили­ционер обнаружил 528 пригодных к стрель­бе патронов к нарезному оружию, хотя мужчина имел разрешение на хранение только гладкоствольного ружья.

В настоящее время следствие устанавли­вает источник формирования арсенала. Как пояснил его владелец, патроны были выве­зены из Германии после службы в начале 90-х. Однако правоохранители не поверили на слово: вынести такое количество патро­нов из войсковой части, а потом ещё и пере­местить через границу чрезвычайно сложно.

В Госпогранкомитет Беларуси и Цен­тральный архив Минобороны Российской Федерации направлены запросы для под­тверждения прохождения гражданином службы в Германии и выполняемых им там обязанностей.

В Следственном комитете уточнили, что за незаконное хранение боеприпасов муж­чине может грозить ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до 10 лет с конфискацией имущества.