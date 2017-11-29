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Участковый в Гомеле обнаружил у уроженца Дагестана более полутысячи патронов
30.11.2017 19:30 — Новости Общества | Tut.by
Участковый в Гомеле обнаружил у местного жителя более полутысячи патронов. Теперь следствие устанавливает источник их приобретения, сообщает издание
Как рассказал старший следователь городского отдела Следственного комитета Александр Щеглов, на неучтенный арсенал наткнулся участковый инспектор милиции, проверяя правила хранения охотниками оружия. В частном доме уроженца Дагестана милиционер обнаружил 528 пригодных к стрельбе патронов к нарезному оружию, хотя мужчина имел разрешение на хранение только гладкоствольного ружья.
В настоящее время следствие устанавливает источник формирования арсенала. Как пояснил его владелец, патроны были вывезены из Германии после службы в начале 90-х. Однако правоохранители не поверили на слово: вынести такое количество патронов из войсковой части, а потом ещё и переместить через границу чрезвычайно сложно.
В Госпогранкомитет Беларуси и Центральный архив Минобороны Российской Федерации направлены запросы для подтверждения прохождения гражданином службы в Германии и выполняемых им там обязанностей.
В Следственном комитете уточнили, что за незаконное хранение боеприпасов мужчине может грозить ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до 10 лет с конфискацией имущества.
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Как пояснил владелец, патроны были вывезены из Германии после службы в начале 90-х. Однако правоохранители не поверили на слово.
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