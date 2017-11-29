ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

После введения безвиза Беларусь посетило на 12% больше иностранцев

30.11.2017 19:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Более 500 иностранцев нарушили требования 5-дневного безвизового режима в Беларуси, уехав в Россию, и получили административное взыскание в виде трех лет запрета на въезд в РБ и штрафа до 500 евро, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун в четверг на встрече с консульскими должностными лицами, организованной ГУ "Дипсервис".

После введения безвиза Беларусь посетило на 12% больше иностранцев
© Sputnik/ Андрей Александров
Взаимное признание виз между Беларусью и Россией в вопросах и ответах

На встрече дипломатов и консульских работников обсуждались вопросы пребывания иностранных граждан на территории Беларуси, возможности оказания помощи сотрудников посольств гражданам своих стран, вопросы пересечения границ, в том числе по дипломатическим каналам. Но самым обсуждаемым стал 5-дневный безвизовый въезд в Беларусь и коллизии, котрые нередко возникают у иностранных граждан в связи с ним.

Шаг навстречу миру

Начальник управления анализа, планирования, визовой и тарифной политики главного консульского управления МИДа Беларуси Александр Ганевич отметил, что решение о пятидневном безвизовом въезде для граждан 80 стран стало большим шагом навстречу миру. С февраля нынешнего года, когда начал действовать 5-денвный безвиз, количество иностранцев, посетивших Беларусь, увеличилось на 12%.

После введения безвиза Беларусь посетило на 12% больше иностранцев
© Sputnik / Ирина Петрович
Одним из самых обсуждаемых вопросов стал 5-дневный безвизовый въезд

"В дальнейшем количество безвизовых дней будет пересматриваться, многие, особенно из стран соседей, стали приезжать в Беларусь для получения медуслуг, на что 5 дней явно не хватает для полного цикла. Надеемся, в 2018 году срок безвизового пребывания в Беларуси будет увеличен до 10 дней", — отметил Ганевич.

Незнание закона не освобождает

К сожалению, с безвизом не все идет так гладко, как хотелось бы. Есть немало нарушений, причем далеко не всегда умышленных. Сложная ситуация создалась с туристами, котрые воспользовавшись безвизовым въездом в Беларусь на 5 дней, отбыли их и уехали в Россию. Между нашими странами не существует пограничного контроля, авиарейсы считаются внутренними и человек, уехавший в Россию, может даже не узнать о том, что в Минске он уже стал нарушителем. А наша электронная система регистрации показывает: гражданин такой-то нарушил режим въезда, не покинул страну в 5-денвный строк.

После введения безвиза Беларусь посетило на 12% больше иностранцев
© Sputnik / Ирина Петрович
Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун

"Со временем он признается нарушителем, получает административное взыскание – запрет на въезд на 3 года и штраф при первом въезде до 500 евро. И, как нарушивший режим въезда и пребывания на территории Беларуси, автоматически вносится в список Российской федерации. У нас с РФ заключено соглашение о взаимном признании отказов во въезде, поэтому информация отправляется в общую базу. И когда нарушитель белорусского безвиза в следующий раз прилетает в Москву – его не пускают. И человек не понимают за что – ведь он не нарушал правила въезда в Россию", — объяснил создавшуюся ситуацию Ганевич.

"Нарушителями законодательства РБ являются те лица, которые прибыли в рамках 5-дневного безвизового режима и в последствии улетели или уехали в Россию, даже при наличии там урегулированного правового статуса – визы или вида на жительство", — сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

После введения безвиза Беларусь посетило на 12% больше иностранцев
© Sputnik / Ирина Петрович
Начальник управления анализа, планирования, визовой и тарифной политики главного консульского управления МИДа Беларуси Александр Ганевич

С выездной визой можно не только улететь

По его словам, в практике белорусских правоохранителей уже более 500 подобных случаев с начала действия указа №8. Чаще всего нарушителями оказываются граждане ЕС.

"Это происходит от незнания, чаще всего. В Январе мы разместим в Национальном аэропорту "Минск" соответствующие информационные стенды, на 6 основных языках, где будет приведена вся необходимая информация для граждан, въезжающих в Беларусь в рамках 5-дневного безвизового въезда", — отметил Бегун.

Он подчеркнул, что для всех, кто не укладывается по каким-то причинам в 5 безвизовых дней и хочет продлить свое пребывание в Беларуси или покинут ее не через аэропорт, создана возможность продления срока нахождения на территории РБ. Это можно сделать в ОГиМ по месту пребывания, там же оформляется и выездная виза, по которой можно покинуть страну через любой пункт пограничного контроля.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 500 иностранных граждан не смогут въехать в Россию и Беларусь в течение 3 лет из-за нарушения 5-денвного безвизового пребывания в РБ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Большая, но беззащитная рыба. Как в Беларуси охраняют лосося, который идет на нерест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика