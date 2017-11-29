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После введения безвиза Беларусь посетило на 12% больше иностранцев
30.11.2017 19:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Более 500 иностранцев нарушили требования 5-дневного безвизового режима в Беларуси, уехав в Россию, и получили административное взыскание в виде трех лет запрета на въезд в РБ и штрафа до 500 евро, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун в четверг на встрече с консульскими должностными лицами, организованной ГУ "Дипсервис".
© Sputnik/ Андрей Александров
На встрече дипломатов и консульских работников обсуждались вопросы пребывания иностранных граждан на территории Беларуси, возможности оказания помощи сотрудников посольств гражданам своих стран, вопросы пересечения границ, в том числе по дипломатическим каналам. Но самым обсуждаемым стал 5-дневный безвизовый въезд в Беларусь и коллизии, котрые нередко возникают у иностранных граждан в связи с ним.
Шаг навстречу миру
Начальник управления анализа, планирования, визовой и тарифной политики главного консульского управления МИДа Беларуси Александр Ганевич отметил, что решение о пятидневном безвизовом въезде для граждан 80 стран стало большим шагом навстречу миру. С февраля нынешнего года, когда начал действовать 5-денвный безвиз, количество иностранцев, посетивших Беларусь, увеличилось на 12%.
© Sputnik / Ирина Петрович
Одним из самых обсуждаемых вопросов стал 5-дневный безвизовый въезд
"В дальнейшем количество безвизовых дней будет пересматриваться, многие, особенно из стран соседей, стали приезжать в Беларусь для получения медуслуг, на что 5 дней явно не хватает для полного цикла. Надеемся, в 2018 году срок безвизового пребывания в Беларуси будет увеличен до 10 дней", — отметил Ганевич.
Незнание закона не освобождает
К сожалению, с безвизом не все идет так гладко, как хотелось бы. Есть немало нарушений, причем далеко не всегда умышленных. Сложная ситуация создалась с туристами, котрые воспользовавшись безвизовым въездом в Беларусь на 5 дней, отбыли их и уехали в Россию. Между нашими странами не существует пограничного контроля, авиарейсы считаются внутренними и человек, уехавший в Россию, может даже не узнать о том, что в Минске он уже стал нарушителем. А наша электронная система регистрации показывает: гражданин такой-то нарушил режим въезда, не покинул страну в 5-денвный строк.
© Sputnik / Ирина Петрович
Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун
"Со временем он признается нарушителем, получает административное взыскание – запрет на въезд на 3 года и штраф при первом въезде до 500 евро. И, как нарушивший режим въезда и пребывания на территории Беларуси, автоматически вносится в список Российской федерации. У нас с РФ заключено соглашение о взаимном признании отказов во въезде, поэтому информация отправляется в общую базу. И когда нарушитель белорусского безвиза в следующий раз прилетает в Москву – его не пускают. И человек не понимают за что – ведь он не нарушал правила въезда в Россию", — объяснил создавшуюся ситуацию Ганевич.
"Нарушителями законодательства РБ являются те лица, которые прибыли в рамках 5-дневного безвизового режима и в последствии улетели или уехали в Россию, даже при наличии там урегулированного правового статуса – визы или вида на жительство", — сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.
© Sputnik / Ирина Петрович
Начальник управления анализа, планирования, визовой и тарифной политики главного консульского управления МИДа Беларуси Александр Ганевич
С выездной визой можно не только улететь
По его словам, в практике белорусских правоохранителей уже более 500 подобных случаев с начала действия указа №8. Чаще всего нарушителями оказываются граждане ЕС.
"Это происходит от незнания, чаще всего. В Январе мы разместим в Национальном аэропорту "Минск" соответствующие информационные стенды, на 6 основных языках, где будет приведена вся необходимая информация для граждан, въезжающих в Беларусь в рамках 5-дневного безвизового въезда", — отметил Бегун.
Он подчеркнул, что для всех, кто не укладывается по каким-то причинам в 5 безвизовых дней и хочет продлить свое пребывание в Беларуси или покинут ее не через аэропорт, создана возможность продления срока нахождения на территории РБ. Это можно сделать в ОГиМ по месту пребывания, там же оформляется и выездная виза, по которой можно покинуть страну через любой пункт пограничного контроля.
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Более 500 иностранных граждан не смогут въехать в Россию и Беларусь в течение 3 лет из-за нарушения 5-денвного безвизового пребывания в РБ.
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