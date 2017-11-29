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Франция нашла цезий-137 в белорусских грибах
30.11.2017 20:27 — Новости Общества | Tut.by
Во Франции была задержана партии грибов из Беларуси со следами радиоактивного цезия-137. Об этом сообщает
Отмечается, что хотя грибы не представляли опасность для потребителей, груз весом в 3,5 тонны было решено уничтожить на специальном мусоросжигательном заводе.
В IRSN заявили, что человек, употребивший в пищу десяток килограммов белорусских грибов, получил бы такое же воздействие, как и от природного радиационного фона в течение года.
В середине сентября французские СМИ
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Отмечается, что хотя грибы не представляли опасность для потребителей, груз весом в 3,5 тонны было решено уничтожить на специальном мусоросжигательном заводе.
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