Франция нашла цезий-137 в белорусских грибах

Во Франции была задержана партии грибов из Беларуси со следами радиоактивного цезия-137. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на институт ядерной безопасности IRSN.

Отмечается, что хотя грибы не представляли опасность для потребителей, груз весом в 3,5 тонны было решено уничтожить на специальном мусоросжигательном заводе.

В IRSN заявили, что человек, употребивший в пищу десяток килограммов белорусских грибов, получил бы такое же воздействие, как и от природного радиационного фона в течение года.

В середине сентября французские СМИ сообщали , что цезий-137 был найден и в грибах, собранных в самой Франции. Тогда специалисты связали повышенное содержание радиоактивного изотопа цезия-137 с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС и надземных ядерных испытаний в 1950—1960 годах. Они также отмечали, что цезий-137 в следовых количествах всегда находится в грибах после глобальных осадков.