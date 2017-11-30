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В Чечерском районе из-за бешеного енота закрыли на карантин деревню

01.12.2017 07:14 — Новости Общества | Tut.by  
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В деревню Круглое Чечерского района пришел енот. Животное вело себя дружелюбно. Некоторые местные жители даже успели с ним поиграть. И очень зря — зверек оказался бешеным. Подробности сообщает районная газета «Чачэрскi веснiк».


Спустя какое-то время после того, как мужчины поиграли с животным, они обнаружили его в поле мертвым. Вероятно, зверь попал под колеса работающей рядом спецтехники. Но на всякий случай енота отвезли в ветстанцию — а анализы показали, что он являлся носителем вируса бешенства. К счастью, контактировавшие с ним мужчины не пострадали. Тем не менее, на деревню Крутое наложен карантин по заболеванию бешенством диких животных.

 
 
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В деревню Круглое Чечерского района пришел енот. Животное вело себя дружелюбно. Некоторые местные жители даже успели с ним поиграть. Но, как оказалось, очень зря.

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