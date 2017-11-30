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В Бресте на улице Высоковской рабочие сделали все по проекту, а теперь спасают затонувшую плитку

01.12.2017 07:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Благоустройство улицы Высоковской, куда в связи со сносом домов переселили брестчан с улицы Поплавского, находится в стадии завершения. Однако 29 ноября часть тротуарной плитки с пешеходной дорожки перед домами демонтируют, для того чтобы уложить по-новой, пишет «Брестская газета».


Фото: Брестская газета

Когда корреспондент газеты приехала на место, на одном из участков плитка и бордюры были сняты и сложены в аккуратные штабеля. Рядом с ними экскаватор копал яму, высыпая землю в прицеп стоящего рядом трактора. Кроме водителей этой техники, поблизости никого не было. Корреспондент поинтересовалась у них, почему сняли уложенную ранее плитку.

«Сразу нужно было уровень поднять и сделать ровно, — пояснил тракторист. — Мы когда начинали тут работу, то удивлялись, как так можно. Но нам сказали, мол, делайте, как есть. Вот и сделали все по выданному нам проекту. Когда дождь пошел, только бугорки остались, а так все было залито водой. Теперь мы переделываем, а они это оплачивают».

Все попытки корреспондента узнать, из какой организации наши собеседники, успехом не увенчались.

«Нет, мы не из „Полесьежилстроя“, мы — другая фирма, — ответили они. — Тут же подрядчиков, может, штук 20 работало. Но мы эту плитку укладывали и теперь вынуждены все исправлять».

И, помолчав, добавили: «Сколько мы здесь работаем, думаете, тут хоть один начальник бывал? Если бы все зависело только от нас, так дорожка была бы ровная, как стрела. Но нам чертежи дали, и по ним мы работали».

По словам главного архитектора проекта и руководителя архитектурной группы ОАО «Полесьежилстрой» Александра Кузьмука, такая ситуация возникла из-за того, что слишком низко была задана отметка укладки тротуара. Предусмотреть это, по его мнению, было невозможно, поскольку не было ясности с рельефом и грунтом, которым осуществляют подсыпку.

«Плитку теперь просто нужно поднять выше, чтобы вода не стояла, — считает главный архитектор проекта. — Если бы трава проросла, то эта вода бы не собиралась. А так есть необходимость устранить, скажем так, неточность. Не думаю, что это вопрос масштабный и серьезный. Устранят, и все будет хорошо. Все же делается для того, чтоб лучше было».

Такой ответ наводит на вопрос, а за чей счет «устранение, скажем так, неточностей»? Ведь новое строительство на пустом месте. Кто мешал провести работы без столь откровенных ляпов? И ведь, возможно, это не последние. Могут еще вылезти.

 
 
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Сейчас часть тротуарной плитки с пешеходной дорожки перед домами демонтируют, для того чтобы уложить по-новой.

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