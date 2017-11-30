Глава СК вчера побывал в Могилевской области и заодно ответил нашему журналисту на пару актуальных вопросов: что с делом «Белого легиона», начавшегося с легкой руки письма «фрау А.», Могилеве возбуждено еще одно дело. Задержанный не дает показаний">как расследуется ограбление банка в Могилеве и найден ли виновный в гибели двух мальчишек под завалами обрушившегося дома.
Вот чудесная фотоистория о том, как живет танцовщик стриптиза с 10-летним стажем, которые в лучшие времена за день легко зарабатывает на автомобиль, а в свободное от стиптиза врема подрабатывает продажей игрушек. Нет-нет, вы не о тех подумали, — детских.
А вот здесь — история большой, но беззащитной рыбы. Рассказываем, как в Беларуси охраняют лосося, который идет к нам на нерест: рыба, кстати, преодолевает более 600 километров против течения, чтобы добраться до наших рек и отложить здесь икру.
В Германии — правительственный кризис. Всему виной — сентябрьские выборы. Они серьезно изменили расстановку сил в бундестаге. Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» стала третьей парламентской силой, а бывшие союзники Меркель ушли в оппозицию. Что?.. Вы вообще ничего в этом не понимаете? Тогда наша «Простая политика» для вас. Наслаждайтесь.
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