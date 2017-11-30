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Ядерные хранилища у наших границ, жизнь стриптизера и ошибка "фрау А." - все за вчера

01.12.2017 07:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Сегодня очень промозгло и ветрено — даже объявили оранжевый уровень опасности. Недаром же уже зима. Постарайтесь по возможности никуда не ходить: пледик, сериальчик, какаушко — и вот это вот всё.


ВАЖНОЕ

Внешний госдолг Беларуси с начала года вырос на 2,9 млрд долларов — и вот как будем рассчитываться.

Бюджетники, налетай: вот здесь рассказываем, кому из вас и на сколько с 1 декабря поднимут зарплаты.

Глава СК вчера побывал в Могилевской области и заодно ответил нашему журналисту на пару актуальных вопросов: что с делом «Белого легиона», начавшегося с легкой руки пись ма «фрау А.», Могилеве возбуждено еще одно дело. Задержанный не дает показаний">как расследуется ограбление банка в Могилеве и найден ли виновный в гибели двух мальчишек под завалами обрушившегося дома.

Вице-премьер Михаил Русый выступил в парламенте и рассказал нам, кого наказали за позднюю народную уборку льна на Гомельщине, а также какой прям совсем-совсем скоро будет средняя зарплата в сельском хозяйстве.


ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Украина и Литва построили ядерные хранилища у наших границ. Рассказываем, стоит ли их опасаться.

Помните, позавчера белоруска Надежда Скардино выиграла первое золото на Кубке мира? А вчера мы собрали шесть любопытных фактов о нашей биатлонистке, для которой олимпийский сезон вполне может стать последним.

Вот чудесная фотоистория о том, как живет танцовщик стриптиза с 10-летним стажем, которые в лучшие времена за день легко зарабатывает на автомобиль, а в свободное от стиптиза врема подрабатывает продажей игрушек. Нет-нет, вы не о тех подумали, — детских.


Каждому обязательно стоит прочесть, как в Беларуси замораживают стволовые клетки новорожденных, зачем и сколько это стоит. Спойлер: зачастую это — едва ли не единственный шанс спасти ребенка от лейкоза.

А вот здесь — история большой, но беззащитной рыбы. Рассказываем, как в Беларуси охраняют лосося, который идет к нам на нерест: рыба, кстати, преодолевает более 600 километров против течения, чтобы добраться до наших рек и отложить здесь икру.

В Германии — правительственный кризис. Всему виной — сентябрьские выборы. Они серьезно изменили расстановку сил в бундестаге. Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» стала третьей парламентской силой, а бывшие союзники Меркель ушли в оппозицию. Что?.. Вы вообще ничего в этом не понимаете? Тогда наша «Простая политика» для вас. Наслаждайтесь.

Все новости четверга, 30 ноября

Кстати. Водители! С сегодняшнего дня вас будут штрафовать за летнюю резину — и поделом! Зима-а-а-а!

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Сейчас рано утром в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Могилев
 
 
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Доброе утро! Сегодня очень промозгло и ветрено - даже объявили оранжевый уровень опасности. Недаром же уже зима.

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