ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зарплаты некоторых бюджетников вырастут с 1 декабря

01.12.2017 07:36 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Зарплаты некоторых бюджетников вырастут с 1 декабря
Фото из архива

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарплаты некоторых бюджетников вырастут с 1 декабря. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 20 ноября №863 "О повышении тарифных окладов (ставок) отдельным категориям работников", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Постановлением предусматривается изменение диапазона корректирующих коэффициентов, применяемых к тарифным ставкам (окладам) работников. Реализация данной меры позволит повысить уровень оплаты труда работников, тарифицируемых 1-17-м разрядами. При этом в большем размере зарплата вырастет у низкооплачиваемых категорий работников, тарифицируемых с 1-го по 4-й разряды.

Кроме того, предусмотрено увеличение с 15% до 25% размера повышения тарифных окладов (ставок) работникам учреждений социального обслуживания и культурно-просветительных учреждений, поскольку в соответствующих отраслях отмечается наиболее низкий размер средней заработной платы (по сравнению с иными отраслями бюджетной сферы). При этом данное повышение устанавливается только работникам, трудовые функции которых соответствуют основному виду деятельности учреждений.

Предусмотренные постановлением меры в целом позволят повысить уровень зарплаты в среднем на 7,1%, а также обеспечить ее сбалансированный рост и сохранение дифференциации в оплате труда.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарплаты некоторых бюджетников вырастут с 1 декабря. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 20 ноября №863 "О повышении...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Ядерные хранилища у наших границ, жизнь стриптизера и ошибка "фрау А." - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика