Навстречу выборам

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01.12.2017 — Новости Общества | Слава працы (Копыль)  
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Копыльский районный исполнительный комитет

Решение № 1313 от 27 ноября 2017 г.

Об определении на территории Копыльского района мест, запрещенных для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать  восьмого созыва

На основании статей 61, 65 Избирательного кодекса Республики Беларусь Копыльский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

  1. Определить на период с 10 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г. включительно следующие места в Копыльском районе, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва:

1.1. на объекте железнодорожного транспорта: железнодорожная станция «Тимковичи»;

1.2. площадь Ленина в городе Копыле.

  1. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Копыльского райисполкома (Юхо Л.М.) обнародовать (опубликовать) настоящее решение в районной газете «Слава працы» и на официальном интернет-сайте райисполкома.
  2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Копыльского районного исполнительного комитета Липницкого А.Н.

Председатель                          А.К. Линевич

Управляющий делами               Е.С. Михайловская

 
 
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Копыльский районный исполнительный комитет Решение № 1313 от 27 ноября 2017 г. Об определении на территории Копыльского района мест, запрещенных для проведения...

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