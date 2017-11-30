Навстречу выборам

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01.12.2017 — Новости Общества | Слава працы (Копыль)
Копыльский районный исполнительный комитет
Решение № 1313 от 27 ноября 2017 г.
Об определении на территории Копыльского района мест, запрещенных для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва
На основании статей 61, 65 Избирательного кодекса Республики Беларусь Копыльский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1.1. на объекте железнодорожного транспорта: железнодорожная станция «Тимковичи»;
1.2. площадь Ленина в городе Копыле.
Председатель А.К. Линевич
Управляющий делами Е.С. Михайловская
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Копыльский районный исполнительный комитет Решение № 1313 от 27 ноября 2017 г. Об определении на территории Копыльского района мест, запрещенных для проведения...
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