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Зимние забавы отменяются. Погода в Гомеле в выходные
01.12.2017 08:15 — Новости Общества | Tut.by
Перед выходом в свет кто-то забыл проинструктировать молодой декабрь, как должен вести себя зимний месяц. Вот он и не напрягается.
В предстоящие выходные будет по-ноябрьски противно, слякотно и туманно. В субботу ожидается +2°. В воскресенье — то же самое, плюс мокрый снег.
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Перед выходом в свет кто-то забыл проинструктировать молодой декабрь, как должен вести себя зимний месяц. Вот он и не напрягается.
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