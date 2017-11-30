Зимние забавы отменяются. Погода в Гомеле в выходные

Перед выходом в свет кто-то забыл проинструктировать молодой декабрь, как должен вести себя зимний месяц. Вот он и не напрягается.





В предстоящие выходные будет по-ноябрьски противно, слякотно и туманно. В субботу ожидается +2°. В воскресенье — то же самое, плюс мокрый снег.