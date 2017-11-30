Восстановление болот в Беловежской пуще позволит нормализовать водный режим реки Лесная

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1 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Беловежской пуще представлены перспективные проекты восстановления естественного гидрологического режима, сообщили корреспонденту БЕЛТА в научном отделе национального парка.

Для повторного заболачивания предложены три новых объекта: болота Галево и Зубрица в Белянском лесничестве, а также сеть мелиоративных каналов Жарковщина, расположенных в северной части Беловежской пущи. Все три объекта находятся в заповедной зоне и оказывают влияние на наиболее ценные фрагменты лесных экосистем.

"Это достаточно крупные объекты. Например, сеть каналов Жарковщина насчитывает до 1 тыс. га. Они были построены в 30-е годы прошлого века для сплава древесины и сообщения по лесу. А болота Галево и Зубрица находятся в водосборе реки Лесная, на которой существует проблема заморов рыбы. Считается, что одна из причин - сбросы воды после летних дождей из мелиоративных систем. Выполнение мероприятий по восстановлению болот поможет решить проблему. Таким образом эти объекты внесут свой вклад не только в поддержание гидрологического режима лесов Беловежской пущи, но и в нормализацию этого режима реки Лесная", - пояснил координатор программы Франкфуртского зоологического общества Виктор Фенчук.

На объектах планируется построить каскад плотин, которые будут задерживать воду. Ожидается, что практические работы начнутся не раньше 2019 года.

Проблема восстановления и поддержания естественного гидрологического режима является одной из приоритетных задач плана управления национальным парком. Так, проведено повторное заболачивание осушенного в 50-е годы прошлого века низинного болота Дикий Никор. Результаты исследований подтверждают положительные изменения в его флоре. Подготовлено научное обоснование выполнения работ по восстановлению гидрологического режима болотного массива "Дикое". Готовится проект по ренатурализации русла реки Соломенка. В декабре начнутся строительные работы на осушенном болоте Попелево.

"Площадь болота составляет более 300 га. Оно находится в водосборе реки Нарев, рядом с двумя крупными верховыми болотами, на которые оказывает влияние, - отметил Виктор Фенчук. - Объект интересен еще и тем, что национальный парк сам инициировал этот проект, на реализацию которого были выделены бюджетные деньги. На все предыдущие проекты привлекались внешние средства".

Как сообщил заместитель генерального директора национального парка "Беловежская пуща" Василий Арнольбик, только в центральной части пущи насчитывается более 30 водных объектов, которые оказывают большое влияние на состояние гидрологического режима и являются приоритетными для повторного заболачивания. Кроме того, около 20 крупных объектов рекомендовано к работе согласно проведенной инвентаризации Академией наук.-0-