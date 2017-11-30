Забрали всю пенсию за розетки: как стариков разводят на вип-услуги

МИНСК, 1 дек – Sputnik, Инна Гришук. Пожилая семейная пара из Гродно собирается подать в суд на частную фирму, которая по завышенным в несколько раз ценам "отремонтировала" у них исправные розетки и автоматические включатели на счетчике. За мелкие работы выставили счет в 282 рубля. Реальная цена услуги – не больше 30-40 рублей.

Напугали бабушку штрафами

Тот день 81-летняя Людмила Ивановна помнит как в тумане. Говорит, что специалистов никто не приглашал, они сами позвонили в квартиру.

"Сказали, что из домоуправления, проверяют розетки. Если они не в порядке, то за это положен штраф", — вспоминает пенсионерка, которая в то время осталась дома одна и немного испугалась таких серьезных заявлений.

Большинство розеток в квартире действительно старые, установлены лет 30 назад во время строительства дома. Но работали все исправно.

"Я им говорю, что у меня муж следит за всеми розетками, он электротехнический институт заканчивал. А они мне отвечают, что тогда тем более штраф выпишут", — добавляет Людмила Ивановна.



© Sputnik/ Инна Гришук Людмила Ивановна говорит: когда заключала договор, все было как в тумане

Двое мужчин провели в квартире не больше получаса. Установили две новых розетки и один выключатель, что-то делали в помещении, где установлен электросчетчик. О том, что теперь стало лучше, говорить сложно. Например, розетка в зале стоит криво, болтается, может вырваться, если сильно дернуть вилку.

Муж Людмилы Ивановны добавляет, что старые розетки стояли более качественно. Разницы он вообще не видит, ведь розетки как были без заземления, так и остались. В прихожей пенсионер недавно менял выключатель, но мастера решили, что он подлежит апгрейду.

Расписку писала под диктовку

Теперь у пенсионеров на руках договор на сумму 282 рубля, квитанции об уплате 170 рублей, акт выполненных работ. Прилагается и расписка, написанная рукой Людмилы Ивановны, в которой пенсионерка подтверждает, что с расценками и видами работ ознакомлена и согласна, что ей не нужно советоваться с родственниками, что мастера не представлялись соцработниками, сотрудниками ЖЭС или "Гродноэнерго".

"Все бумаги заполняли эти мужчины, мне дали только на подпись. Все очень быстро было, не было времени думать. А расписку они мне продиктовали, сказали, что она нужна обязательно. Я подумала, что если это из домоуправления, то людям можно доверять", — говорит Людмила Ивановна.



© Sputnik/ Инна Гришук Эту расписку бабушка писала под диктовку

Когда вернулся домой муж, то ужаснулся выставленной сумме. "Откуда у них такие цены?" — удивляется мужчина.

Цены как на Рублевке

В акте выполненных работ перечислено четыре пункта: первый — комплексное обслуживание всех розеток, электронного выводного щитка и замена автоматов. Остальное — замена одного выключателя и трех розеток. Одну из них в акте написали, а заменить забыли.

В стоимость входят работы, за которые обычные электрики из "рекламки" готовы взять рублей 10-15 и расходные материалы. В строительном магазине за три розетки, выключатель и два автоматических выключателя пенсионеры бы заплатили 20-25 рублей. Если бы они пригласили обычных электриков, то заплатили бы 30-40 рублей.

"Но по расценкам фирмы, из которой пришли электрики, замена одной розетки или выключателя стоит 21 рубль. Около 200 насчитали за комплексное обслуживание. Вот и набежало 282 рубля. Это больше, чем пенсия", — говорит Евгений Лаврентьевич, который через пару дней побывал на фирме и ознакомился с прайсами.



© Sputnik/ Инна Гришук Евгений Лаврентьевич показал, что в коридоре заменили почти новый выключатель

Теперь пожилая пара собирается подать в суд на фирму, чтобы отсудить уплаченные деньги.

Фирма уверяет, что у них все законно

На фирме журналиста Sputnik уверили, что они никого не обманывают, все договоры соответствуют законодательству, что фирма работает легально и исправно платит налоги, а мастера всегда показывают клиентам цены и дают время на принятие решения.

"Каждому клиенту мы всегда показываем прейскурант, озвучиваем сумму. Если клиент считает, что это слишком дорого, то почему он не говорит об этом сразу? Когда цена озвучивается, то мы предлагаем заключить договор. Когда работы выполнены, человек пишет на акте выполненных работ, что претензий не имеет и обязуется рассчитаться до определенной даты. Сейчас, если это пенсионеры, чтобы потом дети не говорили, что мы вводим их в заблуждение, пишут расписку, что наши сотрудники не представлялись работниками ЖЭС, что с ценами ознакомили. Мы предлагаем услуги. Все правильно, но заставлять никого не заставляем", — комментирует ситуацию по телефону директор ООО "Гроднопромсервис" Сергей Рубацкий.



© Sputnik/ Инна Гришук Старые выключатели могли еще долго послужить

Он добавляет, что сначала специалисты заключают договор, а только спустя день или два приезжают электрики. Мол, за три минуты ничего не делается.

"Гродноэнерго": жалуются в основном старики

Оказалось, что фирма с ценами, которые могут потянуть только олигархи, появилась в Гродно недавно. Судя по стоимости работ, она предлагает "вип-услуги" электриков. Но, несмотря на это, в основном ориентируется на пенсионеров – самый незащищенный и бедный слой населения.

Как рассказал заместитель начальника Гродненского городского района электрических сетей Александр Новик, последние несколько месяцев к ним в организацию постоянно поступают звонки от пострадавших. Практически все – пожилые люди, старые бабушки, немощные старики. Ведь их проще убедить на ненужную им услугу и забрать если не последние, то большую часть денег.

"Мы не можем ничем помочь пострадавшим. Мы делали объявления, что появилась такая фирма, предупреждали людей, но, видимо, не все смогли узнать об этом", — говорит Новик.

По его словам, после активной информационной кампании от "Гродноэнерго" фирма дорогих электриков стала требовать от заказчиков расписку, что они не представлялись сотрудниками "Гродноэнерго".

Александр Новик рекомендует не пускать таких работников в квартиры, а если человек все-таки решил воспользоваться их услугами, то вдумчиво читать договор и обращать внимание на суммы.

Известно, что подобные фирмы действуют в Минске и других областных центрах. Схема у всех похожа – если такие мастера приходят на лестничную площадку, то обязательно направляются именно в те квартиры, где живут пенсионеры. Как правило, договор составляется настолько юридически грамотно, что в суд идти бессмысленно.