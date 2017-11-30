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Автозапуск видео, инфографика и тесты в iOS-приложении "Новости TUT.BY"
01.12.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by
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Автозапуск видео
Смотреть видео стало проще! В обновленной версии приложения появился автозапуск видео в новостях. По умолчанию видео запускается автоматически только при включенном Wi-Fi.
Настройки можно легко изменить: оставить автоматический запуск всегда или полностью его отключить.
Все статьи в одном приложении
В новой версии вы можете читать все виды статей: рассматривать инфографику, участвовать в опросах, проходить тесты и многое другое. Раньше интерактивные новости не попадали в приложение.
Оптимизация для iOS 11
Отличные новости для владельцев устройств с iOS 11: свежая версия приложения
Новостным приложением пользуются уже 830 000 белорусов. Будьте с нами и узнавайте самую свежую информацию с
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