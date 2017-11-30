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Автозапуск видео, инфографика и тесты в iOS-приложении "Новости TUT.BY"

01.12.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Мы продолжаем делать приложение «Новости TUT.BY» проще и удобнее. Какие новые функции появились для пользователей iOS? Не пропустите в нашем обзоре.

Автозапуск видео

Смотреть видео стало проще! В обновленной версии приложения появился автозапуск видео в новостях. По умолчанию видео запускается автоматически только при включенном Wi-Fi.

Настройки можно легко изменить: оставить автоматический запуск всегда или полностью его отключить.


Все статьи в одном приложении

В новой версии вы можете читать все виды статей: рассматривать инфографику, участвовать в опросах, проходить тесты и многое другое. Раньше интерактивные новости не попадали в приложение.

Оптимизация для iOS 11

Отличные новости для владельцев устройств с iOS 11: свежая версия приложения «Новости TUT.BY» оптимизирована для этой операционной системы — никаких сбоев и подвисаний.

Новостным приложением пользуются уже 830 000 белорусов. Будьте с нами и узнавайте самую свежую информацию с «Новости TUT.BY»!

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