Туман и немного солнца. Погода в Гродно и области в первые зимние выходные

Первые зимние выходные не порадуют жителей Гродненщины солнцем, но немного приободрят — особенно в воскресенье, когда ожидается переменная облачность без осадков. Впрочем, радость будет недолгой — на следующей неделе обещают мокрый снег и дожди.





В субботу, 2 декабря, утром — облачно с прояснениями и без осадков. Днем — сплошная облачность, и тоже — без осадков. Возможен туман — видимость 200−300 метров. Температура ночью 0…+2°С, днем до +3°С.

В воскресенье, 3 декабря, утром и днем — облачно с прояснениями. Без осадков. Столбик термометра днем остановится на отметке 0 °C.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!