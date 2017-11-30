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Туман и немного солнца. Погода в Гродно и области в первые зимние выходные
01.12.2017 08:55 — Новости Общества | Tut.by
Первые зимние выходные не порадуют жителей Гродненщины солнцем, но немного приободрят — особенно в воскресенье, когда
В субботу, 2 декабря, утром — облачно с прояснениями и без осадков. Днем — сплошная облачность, и тоже — без осадков. Возможен туман — видимость 200−300 метров. Температура ночью 0…+2°С, днем до +3°С.
В воскресенье, 3 декабря, утром и днем — облачно с прояснениями. Без осадков. Столбик термометра днем остановится на отметке 0 °C.
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В воскресенье ожидается переменная облачность без осадков. Впрочем, радость будет недолгой - на следующей неделе обещают мокрый снег и дожди.
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