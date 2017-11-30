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Небольшое потепление и надежда на солнце. Какими будут первые зимние выходные в Могилеве
01.12.2017 09:21 — Новости Общества | Tut.by
Погода в первые выходные декабря будет далека от зимней: небольшое потепление, никакого снега. В воскресенье днем может даже выглянуть солнце. А вот с понедельника действительно наступит зима: со снегом, метелями и небольшим морозом.
Сегодня, 1 декабря, будет пасмурно, около +2°С. Прогнозируют мокрый снег, порывистый ветер.
В субботу также будет пасмурно и +2°С. Ожидаются туманы. И никаких осадков.
В воскресенье, 3 декабря, днем может даже выглянуть солнце. Правда, в основном погода будет пасмурной. Будет +1°С.
В понедельник придет зима — со снегом, метелью. Днем возможен порывистый ветер. Будет около -2°С.
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В понедельник прогнозируют метель.
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