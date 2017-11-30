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Небольшое потепление и надежда на солнце. Какими будут первые зимние выходные в Могилеве

01.12.2017 09:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Погода в первые выходные декабря будет далека от зимней: небольшое потепление, никакого снега. В воскресенье днем может даже выглянуть солнце. А вот с понедельника действительно наступит зима: со снегом, метелями и небольшим морозом.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 1 декабря, будет пасмурно, около +2°С. Прогнозируют мокрый снег, порывистый ветер.

В субботу также будет пасмурно и +2°С. Ожидаются туманы. И никаких осадков.

В воскресенье, 3 декабря, днем может даже выглянуть солнце. Правда, в основном погода будет пасмурной. Будет +1°С.

В понедельник придет зима — со снегом, метелью. Днем возможен порывистый ветер. Будет около -2°С.

Чтобы погода не застала врасплох, следи за прогнозом на POGODA.TUT.BY.

 
 
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