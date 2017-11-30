ВГТУ разрабатывает ноу-хау для Оршанского льнокомбината

Витебский государственный технологический университет разрабатывает ноу-хау для модернизированного Оршанского льнокомбината, сообщила БЕЛТА декан факультета дизайна ВГТУ кандидат технических наук Наталья Акиндинова.



Аспиранты Вилия Борозна, Александр Кульнев с деканом факультета дизайна Натальей Акиндиновой

«Сейчас у нас в разработке ряд проектов довольно высокого научного уровня — это новые технологии изготовления тканей, разработанные специально для Оршанского льнокомбината, на котором в ходе модернизации установлены современные станки с огромными возможностями», — рассказала декан.

Ноу-хау касаются широкого ассортимента продукции. Это сорочечные и костюмные ткани, пледы, одеяла, покрывала, сложные гобеленовые структуры.

«Многие из новых тканей будут двухсторонними, создаем текстиль с различными эффектами, такими как „поцарапаность“, объемность. Будут отражены и другие модные тенденции. Современное оборудование позволяет делать полотно различной ширины, в том числе с монораппортным рисунком, создавать цельный рисунок в виде картины на всю ширину ткани. Это один из трендов, который пользуется спросом у покупателей», — отметила Наталья Акиндинова.

Она подчеркнула, что прорабатывается и новый дизайн продукции, которая в скором времени будет выпускаться на льнокомбинате.

«Высокопроизводительное оборудование подразумевает быструю смену дизайна. Поэтому мы уже сейчас готовим базу. Есть договоренность между факультетом дизайна и льнокомбинатом, на основании которой сформирована группа дизайнеров из числа наших студентов. Они совместно со службой разработки ассортимента предприятия создадут новые рисунки для домашнего текстиля».

Предполагается реализовать и необычные дизайнерские ходы.

«Будут осуществляться смелые проекты, сложные в исполнении и рассчитанные на элитарного потребителя. Мы нацелены на создание имиджевых вещей, которые свидетельствуют о высоком уровне специалистов и производства», — сказала декан.