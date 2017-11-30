ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соцсети: в четверг в Жлобине сошел с рельсов вагон пассажирского поезда, пострадавших нет

01.12.2017 10:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В четверг 30 ноября в Жлобине сошел с рельсов вагон пассажирского поезда. Пострадавших нет. Об этом сообщает неофициальная группа Белорусской железной дороги Вконтакте.


Фото: Вконтакте

С рельсов сошел вагон пассажирского поезда № 100 Минск — Запорожье, его фотографии появились в неофициальной группе БелЖД социальной сети Вконтакте вечером 30 ноября.

«Причина: перевод стрелочного перевода в момент прохождения состава. Пострадавших нет», — сообщала группа.

В пресс-службе Белорусской железной дороги TUT.BY пообещали позже дать официальный комментарий по поводу происшествия.


Скриншот: Вконтакте
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг 30 ноября в Жлобине сошел с рельсов вагон пассажирского поезда. Пострадавших нет. Об этом сообщает неофициальная группа БелЖД ВКонтакте.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
ВГТУ разрабатывает ноу-хау для Оршанского льнокомбината
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика