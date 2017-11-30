Соцсети: в четверг в Жлобине сошел с рельсов вагон пассажирского поезда, пострадавших нет

В четверг 30 ноября в Жлобине сошел с рельсов вагон пассажирского поезда. Пострадавших нет. Об этом сообщает неофициальная группа Белорусской железной дороги Вконтакте.



Фото: Вконтакте

С рельсов сошел вагон пассажирского поезда № 100 Минск — Запорожье, его фотографии появились в неофициальной группе БелЖД социальной сети Вконтакте вечером 30 ноября.

«Причина: перевод стрелочного перевода в момент прохождения состава. Пострадавших нет», — сообщала группа.

В пресс-службе Белорусской железной дороги TUT.BY пообещали позже дать официальный комментарий по поводу происшествия.



Скриншот: Вконтакте