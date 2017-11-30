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Соцсети: в четверг в Жлобине сошел с рельсов вагон пассажирского поезда, пострадавших нет
01.12.2017 10:33 — Новости Общества | Tut.by
В четверг 30 ноября в Жлобине сошел с рельсов вагон пассажирского поезда. Пострадавших нет. Об этом
С рельсов сошел вагон пассажирского поезда № 100 Минск — Запорожье, его фотографии появились в неофициальной группе БелЖД социальной сети Вконтакте вечером 30 ноября.
«Причина: перевод стрелочного перевода в момент прохождения состава. Пострадавших нет», — сообщала группа.
В пресс-службе Белорусской железной дороги TUT.BY пообещали позже дать официальный комментарий по поводу происшествия.
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В четверг 30 ноября в Жлобине сошел с рельсов вагон пассажирского поезда. Пострадавших нет. Об этом сообщает неофициальная группа БелЖД ВКонтакте.
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