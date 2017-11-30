В Гродно строители начали монтаж деревянной обшивки на стене Коложи

Ремонт Коложи продолжается уже несколько месяцев . Сейчас строители приступили к монтажу деревянной обшивки в Коложе. Новая обшивка сделана из термомодифицированной белорусской сосны. Она обработана таким образом, что перепады температуры, воздействие ультрафиолета и влаги не грозят, сообщает «Гродненская правда».





Обшивочную доску два раза покрывали специальными маслами, чтобы достичь нужного цвета. Кстати, прежняя сосновая обшивка, покрашенная обычной масляной краской, тоже прослужила достаточно долго.

Сейчас идет корректировка узлов крепежа, проводятся примерочные работы. Предстоит обшить стену площадью более 180 квадратных метров, а также торцы.





На данный момент уже сделано немало: усилена стропильная система, произведена огнебиозащитная обработка как новых применяемых материалов, так и существующих.

Ремонтируемая стена была подвинута внутрь храма, ее пришлось выставить в горизонтальной плоскости. Выполнена обрешетка. Усилен существующий каркас с целью предотвращения трещин. Ведутся работы по фундаменту.





Предстоит замена окон и дверей. Финальной нотой обновления Коложи станет благоустройство прилегающей территории.