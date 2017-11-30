ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно строители начали монтаж деревянной обшивки на стене Коложи

01.12.2017 10:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ремонт Коложи продолжается уже несколько месяцев. Сейчас строители приступили к монтажу деревянной обшивки в Коложе. Новая обшивка сделана из термомодифицированной белорусской сосны. Она обработана таким образом, что перепады температуры, воздействие ультрафиолета и влаги не грозят, сообщает «Гродненская правда».


Обшивочную доску два раза покрывали специальными маслами, чтобы достичь нужного цвета. Кстати, прежняя сосновая обшивка, покрашенная обычной масляной краской, тоже прослужила достаточно долго.

Сейчас идет корректировка узлов крепежа, проводятся примерочные работы. Предстоит обшить стену площадью более 180 квадратных метров, а также торцы.


На данный момент уже сделано немало: усилена стропильная система, произведена огнебиозащитная обработка как новых применяемых материалов, так и существующих.

Ремонтируемая стена была подвинута внутрь храма, ее пришлось выставить в горизонтальной плоскости. Выполнена обрешетка. Усилен существующий каркас с целью предотвращения трещин. Ведутся работы по фундаменту.


Предстоит замена окон и дверей. Финальной нотой обновления Коложи станет благоустройство прилегающей территории.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ремонт Коложи продолжается уже несколько месяцев. Сейчас строители приступили к монтажу деревянной обшивки в Коложе. Новая обшивка сделана из...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Соцсети: в четверг в Жлобине сошел с рельсов вагон пассажирского поезда, пострадавших нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика