Нефтяники Гомельщины устроили охоту на воров цветного метала со скважин - устанавливают фотоловушки

Нездоровый интерес у воров, как правило, вызывают элементы, содержащие цветные металлы, пишет газета «Светлагорскiя навiны».

Так, недавно со скважины, расположенной недалеко от Капоровки, что в Речицком районе, похищены четыре автоматических выключателя, счетчик электрической энергии и три трансформатора тока. Стоимость похищенного — 473 рубля. Но если к сумме прямого ущерба добавить потери от вынужденного простоя скважины и затраты на восстановление системы электроснабжения, цифры получатся в разы большие.

Поэтому было принято решение оборудовать объекты фотоловушками. Специалисты предупредили — материал с этих устройств имеет высокое качество и позволяет даже с большого расстояния рассмотреть мельчайшие детали, запечатленные в кадре. Информация о месторасположении камер, разумеется, не разглашается.

Нефтяники уверены: фотоловушки значительно облегчат поиск злоумышленников. Камерами в ближайшее время планируется оснастить все объекты в 7 районах Гомельской и Могилевской областей, которые представляют хоть малейший интерес с точки зрения наживы.