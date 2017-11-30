Витебский приют для бездомных животных находится на грани разорения

Витебский приют для бездомных животных оказался на грани разорения. Почти 400 собак и кошек могут просто не пережить первые холода. Вольеры переполнены, не хватает еды, а питомцев продолжают приносить.



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Жить в грязи и сбитых на скорую руку будках — лучшее, что сейчас Витебский приют может предложить своим новым питомцам. Свободных вольеров нет уже давно. По опыту здесь знают: если не соорудить на улице хотя бы элементарную крышу, переживут зиму не все.

Клетками с животными заставлены кабинеты и коридоры. Щенки и котята в самом здании приюта живут даже в предоперационной. Там, где планировалось содержать 150 собак и кошек, сейчас находится больше 400. И сегодня новое пополнение.

Несмотря на отсутствие свободных мест, сотрудники приюта по-прежнему пытаются пристроить животных, понимая безысходность ситуации. В приюте для бездомных животных собак эвтаназии подвергают в исключительных случаях, взяли за правило себе мировую этическую норму. Тем более что других приютов, в том числе волонтерских, в городе нет.

Здесь стараются оперативно искать старых хозяев, и если надо ищут новых. Вот только количество собак и котов, которых люди сдают, в разы больше тех, кого забирают.

Приют находится на балансе коммунальных служб города. Главный источник финансирования — бюджет, и если в прошлом году на содержание приюта выделили приблизительно 165 тысяч рублей, в этом году суммы в разы меньше.

«92,5 тысяч собрали налога, но и 97,5 затратили. Жить надо по средствам, сколько заложено в бюджете, в эти средства и надо вкладываться», — говорит и.о. начальника отдела ЖКХ Витебского горисполкома Вячеслав Ласский.

И такая проблема по всей стране. Официально приютов для бездомных животных в Беларуси нет. Есть пункты временного содержания, ими занимается министерство ЖКХ. Регламент — пять дней после отлова, и животное должны усыплять. Но есть и более цивилизованные способы (защита животных, тех, кто не может защитить себя самостоятельно, — первый признак гуманности общества). По словам зоозащитников, Беларусь готова прийти к такой практике, нужно только перенастроить систему.

«Очень многие государства выделяют денежные средства на отлов животных, стерилизацию, выпускают на волю (и животное умирает своей смертью, при этом не размножаясь). Сам законопроекте на протяжении десяти лет в той или форме существует, пока всё это в очень аморфном состоянии находится», — рассказывает юрист общественного объединения «Эгида» Юлия Малятина.

В Витебском приюте питомцев стерилизуют поголовно. Уже пролечили больше шести тысяч животных. Ветеринарные врачи, к слову, считают это одной из причин, почему в Витебске бешенство домашнего животного за три последних года было зафиксировали лишь однажды. Приюту помогают спонсоры, но это только 10% от общей суммы. Чтобы пережить эту зиму, приют сейчас срочно ищет стройматериалы и добровольцев, которые помогут соорудить вольеры, в надежде, что весной кому-то понадобиться «пусть и не породистый, но хороший друг».