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Электронные дневники: скоро ли их увидят белорусские школьники?

01.12.2017 11:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Проект "Электронная школа" чиновники от образования реализовывают в Беларуси уже несколько лет. В его рамках предполагается перевод документооборота в электронную форму, внедрение карт учащихся, информатизация школ, а также введение онлайн-дневников и классных журналов.

Хотят увидеть общую динамику

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко высказался в эфире телеканала ОНТ о планах ведомства по созданию онлайн-дневников.

"Мы закладываем средства со следующего года и закладываем программные документы, которые позволят нам хотя бы по системы общего среднего образования централизовать эту работу", — рассказал Карпенко.

Глава Минобра отметил, что ведомство должно видеть успеваемость не отдельных учеников, а общую динамику в масштабах школы, района, области и страны.

Что-то уже онлайн, что-то — нет

Сейчас школы подключают электронные дневники и классные журналы по своему усмотрению при помощи частных коммерческих структур.

Электронные дневники: скоро ли их увидят белорусские школьники?
© Sputnik / Виктор Толочко
Что ждет белорусское образование: тезисы Карпенко

Например, с начала 2017/2018 учебного года столичные школы начали внедрять дневники и журналы на базе портала "Знай.бай". При этом подчеркивалось, что допуск к системе электронных дневников предоставляется бесплатный, а учителям для заполнения будут выдавать планшеты.

Дополнительные же сервисы в этих проектах предоставляются уже на платной основе.

При этом часть школ пробует использование онлайн-проектов, часть — нет. Родители школьников часто жалуются на то, что доступа к онлайн-журналам или дневникам у них нет. Учителя же отмечают, что "электронная школа" пока не позволяет отказываться от бумажного документооборота, а нагрузка на педагогов по заполнению онлайн-журналов только возрастает.

В перспективе — объединение

Сейчас в стране действуют несколько компаний, позволяющих подключаться к электронным дневникам и классным журналам, а решение об использовании их сервисов принимается каждой школой в отдельности.

Электронные дневники: скоро ли их увидят белорусские школьники?
© Sputnik / Виктор Толочко
Школьники Минска скоро смогут заводить "электронные дневники"

Вероятнее всего, в итоге все школы будут объединены общей платформой. Однако перед этим необходимо решить ряд вопросов, поскольку не у всех семей и педагогов есть собственная техника или доступ в интернет. Кроме того, разработка самой системы, которая могла бы корректно работать в масштабах всей страны — серьезная задача.

По похожему пути в республике не так давно прошла сфера ЖКХ, когда все платформы для оплаты коммуналки объединили на базе АИС "Расчет-ЖКУ". Для объединения баз и создания системы тогда потратили не один год.

Следовательно, в ближайшее время полного отказа от бумажных дневников и классных журналов ждать не стоит.

 
Теги: Минск
 
 
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Минобразования давно хочет развивать и расширять проект "электронная школа", однако до сих пор в онлайн документация не ушла.

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