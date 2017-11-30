Оперативники изъяли 2,5 тысячи банок красной икры из России, которую незаконно продавали в Минске

Столичные правоохранители изъяли примерно 2,5 тысяч банок красной икры из России на сумму около 25 тысяч долларов, которую незаконно продавали в Минске. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.





Сообщается, что 61-летний мужчина незаконно продавал лососевую икру на складе на рынке по улице Есенина. Оперативники изъяли у него более двух тысяч банок на сумму свыше 40 тысяч рублей. Подтверждающих документов на товар не было.





Мужчина отрицал, что продает продает икру. Говорил, что не имеет понятия, откуда она взялась на его складе. Он провоцировал правоохранителей на конфликт, привлекая внимание других продавцов и покупателей. После этого он вызвал родственников. Но вместо того, чтобы разобраться в ситуации, они позвонили на спецлинию «102» и вызвали милицию. Сказали, что их избивают и пытаются ограбить. Однако прибывший наряд не зафиксировал ни ограбления, ни избиений.

В итоге выяснилось, что мужчина является работником ООО, которое занимается продажей рыбной продукции на рынке. Руководителем этого ООО является его супруга. Милиции женщина также говорила, что ей неизвестно, откуда появилась икра в ее магазине.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ч.1−1 ст. 12.7 КоАП РБ («Незаконная предпринимательская деятельность»), а также по ст. 23.4 («Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий») КоАП РБ.

На днях оперативники выявили и второго нелегального торговца икрой. Занимался такой деятельностью 31-летний директор ЧТУП, которого оперативники задержали по приезду из России в Минск. Продавать свой товар он планировал с рук.

Изъято 456 банок общей стоимостью 9.120 рублей.









В отношении мужчины составили административный протокол по ч.1−1 ст. 12.7 КоАП РБ. Это влечет наложение штрафа в размере до ста базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения, а также дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.