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Начало зимы будет теплым с мокрым снегом и гололедицей

01.12.2017 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Начало календарной зимы выдалось теплым. В первый день декабря территория Беларуси оказалась на пути перемещения атмосферных фронтов, которые обусловили неустойчивую с осадками различной интенсивности погоду, и принесли теплый воздух с юго-запада Европы. В предстоящие выходные атсмоферные фронты покинут территорию нашей страны и погодные условия будет опредеделять более прохладная воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Температурный фон немного понизится, но останется выше климатической нормы, сообщили TUT.BY в Белгидромете.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В субботу, 2 декабря, в отдельных районах пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь), ожидается слабые туман и гололед. Ночью и утром немного подморозит, так что  на дорогах образуется гололедица, будьте осторожны. Температура воздуха минимальная ночью составит -4, +2°С, максимальная температура днем -1, +4°С.

В воскресень, 3 декабря, в отдельных районах республики небольшой кратковременный мокрый снег. Ночью и утром слабые туман и гололед. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -5, +1°С, максимальная днем -3, +2°С.

В понедельник, 4 декабря, атмосферные фронты с Западной Европы обусловят на большей части территории республики снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью понизится до -1 -6°С, максимальная температура днем -3, +2°С.

 
 
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В первый день декабря территория Беларуси оказалась на пути перемещения атмосферных фронтов, которые обусловили неустойчивую с осадками различной интенсивности...

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