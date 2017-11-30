События 1917 года требуют более глубокого осмысления историками - профессор

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. События 1917 года требуют более глубокого осмысления историками. Такое мнение высказал декан исторического факультета БГУ, доктор исторических наук, профессор Александр Кохановский на международной научной конференции "События 1917 года в исторических судьбах Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

Профессор отметил, что 1917 год сыграл значительную роль в становлении современной белорусской государственности. "Перед историками стоят задачи по более глубокому осмыслению тех событий", - сказал Александр Кохановский. Он выразил уверенность, что результаты конференции, а ее материалы будут опубликованы, станут основой для дальнейших исследований.

В работе форума сегодня принял участие и первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. Он отметил важность мероприятия. "Ученые и специалисты открывают совершенно разные стороны событий 1917 года, когда закладывались основы белорусской государственности, но едины во мнении, что выбранный тогда путь был правильным", - подчеркнул Максим Рыженков.

В нынешней конференции принимают участие более 120 ученых из Беларуси, России, Польши и Чехии. На секциях обсуждаются новые концепции в изучении событий и последствий 1917 года, белорусской государственности. Ученые дают оценку социально-экономическим и общественно-политическим преобразованиям, изменениям в государственно-правовом положении, которые происходили в Беларуси в условиях революции и постреволюционный период.

Организатором форума выступает исторический факультет БГУ. Пленарное заседание конференции прошло в историческом месте - в здании Национального академического театра имени Янки Купалы. Здесь в декабре 1917 года проходила встреча делегатов I Всебелорусского съезда, а 11 июля 1921 года состоялось торжественное собрание, посвященное открытию БГУ.-0-