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СМИ сообщили точную дату свадьбы принца Гарри

01.12.2017 12:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 дек — Sputnik. Свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится 26 мая, сообщили британские СМИ.

Несмотря на то, что для невесты этот брак не первый, пара предпочла церковную церемонию, которая пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Все расходы по проведению праздника возьмет на себя королевская семья Великобритании.

СМИ сообщили точную дату свадьбы принца Гарри
© REUTERS/ Mark Blinch
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В СМИ отмечается, что свадьба принца и его невесты выпадает на субботу, что идет вразрез с традициями королевской семьи. Обычно члены королевской семьи женятся в будние дни. Например, свадьба королевы Елизаветы II и принца Филиппа прошла в четверг.

Однако дата торжества выбрана не случайно. Она выпадает на банковские каникулы, что позволит британцам, которые внимательно следят за жизнью королевской семьи, праздновать событие три дня подряд.

Накануне также стало известно, что принц Гарри получил поздравления от министра туризма Австралии, который пригласил его провести мальчишник и медовый месяц в Тасмании.

Напомним, официально Гарри представил свою девушку королеве Елизавете II в сентябре этого года. Для принца это будет первый брак.

 
Теги: Минск
 
 
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По неофициальным данным, Гарри и его невеста решили пожениться в выходной день, что противоречит традициям королевской семьи Великобритании.

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