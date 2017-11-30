1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 2 декабря из-за гололедицы. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно, с прояснениями. В некоторых районах прогнозируются небольшие осадки (мокрый снег, дождь), слабый туман и гололед. Ночью и утром на дорогах будет гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов. Днем ожидается минус 1 - плюс 4.-0-

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