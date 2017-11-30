Эксперты достали с поврежденного диска видео ограбления банка в Могилеве и изучают пистолет

Могилевские эксперты восстановили информацию с жесткого диска компьютера банка, где произошел захват заложников. Это существенно поможет следствию восстановить точную картину произошедшего в отделении банка, отметили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области. Этот жесткий диск с видеозаписями с видеокамер наблюдения подозреваемый забрал с собой из поврежденного системного блока, когда пытался скрыться с деньгами.





— Сейчас могилевским экспертам предстоит трудоемкий процесс извлечения информации, хранящейся на жестких дисках и флэш-накопителях, представленных на экспертизу, — отметили в управлении.

Орудие, которое изъяли у нападавшего, еще исследуют. Во время предварительного осмотра эксперты определили, что по внешним признакам это точная копия пистолета Макарова с внесенными конструктивными изменениями. К тому же установлено, что пистолет заклинило при производстве выстрела.



Фото: sk.gov.by

Напомним, вооруженный пистолетом гражданин России в маске Могилеве за ограбление банка со стрельбой задержали гражданина России">попытался ограбить отделение Беларусбанка в Могилеве днем 20 ноября. Сотрудница банка успела нажать тревожную кнопку. Получив деньги, нападавший оказался заблокированным в банке сотрудниками Департамента охраны. Все, кто был внутри, оказались заложниками.

По требованию вооруженного мужчины ему подали автомобиль. В качестве заложника в машине находился первый заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома Александр Васильев. Злоумышленник сел в машину, отъехал на ней от отделения банка. Убегая, мужчина стрелял в силовиков. Тем пришлось применить табельное оружие. Раненного в ногу злоумышленника задержали и госпитализировали.

По словам главы Следственного комитета Ивана Носкевича, подозреваемый не дает показаний. Тем не менее, сложностей с расследованием этого дела нет. «У нас есть уже целый комплекс доказательств, благодаря которым мы, я думаю, в достаточно короткий срок закончим расследование по делу и направим его в суд», — отметил Носкевич.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко приравнял попытку ограбления банка в Могилеве к теракту. Он поручил наградить правоохранителей, участвовавших в этой операции.

Председатель Правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктор Ананич вручил руководившему спецоперацией начальнику УВД Могилевского облисполкома генерал-майору милиции Ковальчуку благодарственное письмо от Беларусбанка, а полковнику милиции Александру Васильеву — наручные часы с памятной надписью.