|
Эксперты достали с поврежденного диска видео ограбления банка в Могилеве и изучают пистолет
01.12.2017 12:45 — Новости Общества | Tut.by
Могилевские эксперты восстановили информацию с жесткого диска компьютера банка, где произошел захват заложников. Это существенно поможет следствию восстановить точную картину произошедшего в отделении банка,
— Сейчас могилевским экспертам предстоит трудоемкий процесс извлечения информации, хранящейся на жестких дисках и флэш-накопителях, представленных на экспертизу, — отметили в управлении.
Орудие, которое изъяли у нападавшего, еще исследуют. Во время предварительного осмотра эксперты определили, что по внешним признакам это точная копия пистолета Макарова с внесенными конструктивными изменениями. К тому же установлено, что пистолет заклинило при производстве выстрела.
Напомним, вооруженный пистолетом гражданин России в маске Могилеве за ограбление банка со стрельбой задержали гражданина России">попытался ограбить отделение Беларусбанка в Могилеве днем 20 ноября. Сотрудница банка успела нажать тревожную кнопку. Получив деньги, нападавший оказался заблокированным в банке сотрудниками Департамента охраны. Все, кто был внутри, оказались заложниками.
По требованию вооруженного мужчины ему подали автомобиль. В
По словам главы Следственного комитета Ивана Носкевича, подозреваемый не дает показаний. Тем не менее, сложностей с расследованием этого дела нет. «У нас есть уже целый комплекс доказательств, благодаря которым мы, я думаю, в достаточно короткий срок закончим расследование по делу и направим его в суд», — отметил Носкевич.
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Председатель Правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктор Ананич
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты смогли восстановить информацию с жесткого диска, который грабитель забрал из поврежденного системного блока.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии