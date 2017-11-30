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Отвечать за проведение ЦТ в Беларуси будет ректор частного вуза

01.12.2017 13:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Республиканский институт контроля знаний, который отвечает за проведение централизованного тестирования, возглавил Юрий Миксюк.

Он сменил в должности Николая Феськова, который руководил РИКЗ последний 15 лет. Феськов — создатель системы централизованного тестирования в Беларуси, которую считают одной из лучших в постсоветских странах. Известно, что он покинул пост по соглашению сторон.

В Министерстве образования сообщили, что благодарны Николаю Феськову за работу.

— Стаж работы в отрасли Николая Степановича — 54 года. Мы ценим его большой вклад в развитие системы образования, — говорят в министерстве. — Его опыт востребован, Николай Феськов будет и дальше работать в системе.

С сегодняшнего дня РИКЗ руководит Юрий Миксюк, ректор Частного института управления и предпринимательства. До работы в вузе он возглавлял управление высшего и среднего специального образования Министерства образования.

Напомним, в следующем году министерство образования планирует на 5 баллов увеличить минимумы по профильным предметам на ЦТ. Также обсуждается изменение в системе оценки тестов.

 
 
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Николай Феськов покидает пост директора Республиканского института контроля знаний.

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