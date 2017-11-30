Водители гродненского автопарка просят прокуратуру и президента проверить шины и зарплату

После того как водитель гродненского автопарка, 57-летний Сергей, в свою рабочую смену прыгнул с моста в Неман, на предприятие зачастили проверки . Руководство автопарка говорит, что все недочеты исправят, а с водителями проводят собрания, чтобы выслушать жалобы и предложения. Но те все еще недовольны своими условиями труда и зарплатами.





Недавно водители написали жалобы на имя генерального прокурора Беларуси Александра Конюка и в Администрацию президента. Под письмами подписалось почти 30 человек.

В жалобе водители говорят о том, что неоднократно обращались к администрации автопарка, но не были услышаны. И перечисляют факты нарушений: например, утверждают, что при выходе на работу в свой выходной шофер получает обычную оплату, а не повышенную, как положено.

По утверждениям водителей, такой «выходной» рабочий день никак не оформлялся и не фиксировался — поэтому сейчас они просят проверить правильность начисления им заработной платы в выходные и праздничные дни.

Есть и другие просьбы — например, проверить нормы эксплуатации шин в автопарке.

— Мы несколько раз обращали внимание нашей администрации на то, что шины в автобусах меняются не в зависимости от пробега, а только тогда, когда их износ реально начинает влиять на безопасность движения. Хотя нормы по замене шин никто не отменял, — говорят гродненские водители и добавляют: мол, а в случае поломки автобуса его ремонтируют подручными средствами. — Нам говорят, что нужных запчастей нет. Поэтому мы просим проверить движение новых автозапчастей в нашем автопарке.

Также водители говорят о том, что, согласно нормам, кабина автобуса должна быть оборудована средствами защиты от солнечного света, специальными козырьками и остеклением, экранами и другими средствами защиты от солнечной радиации. Водители утверждают, что в теплое время года, когда солнце очень активно, защищаться от его лучей приходится подручными средствами.





— Мы просим прокуратуру проверить, приобретались ли специальные средства защиты для нас. И если да, то выдавались ли они хоть кому-то из водителей.

Среди прочего водители указывают на то, что расход топлива, когда автобус едет на ремонт или мойку, не учтен в нормах расходования — и водителю приходится везти автобус на техобслуживание за свой счет.

Также работников парка волнует экономия за счет невключения внутреннего обогрева на заказных рейсах: мол, печку им приказано включать лишь при температуре +5°С, а по нормам они имеют на это право от +10°С. Говорят водители и том, что им не выдаются специальные ботинки и специальная защитная одежда.

— Также наниматель отказывается предоставлять нам для ознакомления коллективный договор, что является нарушением трудового законодательства. Мы так и не знаем, что входит в список наших обязанностей и какими правами мы обладаем.

Затрагивают водители в своих письмах и то, что в парке нет нормального помещения для принятия пищи.

Сейчас люди ждут ответ на свои письма. И говорят, что готовы на забастовку, «если все спустится на тормозах».