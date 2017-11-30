На днях в Свислочь попали загрязняющие вещества. Виновника пока не нашли

На днях специалисты зафиксировали сброс загрязняющих веществ в Свислочь, но виновника произошедшего пока не нашли. Об этом агентству « Минск-Новости » рассказал начальник отдела оперативного контроля по Московскому, Ленинскому и Центральному районам Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Серапин.



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Информация о загрязнении Свислочи в районе Маяковского, 83 поступила вечером 27 ноября. В целях недопущения дальнейшего загрязнения реки было принято решение об установке заградительного бона на месте сброса. Эту задачу выполнили сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. Всего было привлечено 11 машин спецтехники МЧС.

По словам Серапина, этот вопрос находится на контроле в Мингоркомприроды.

— Причина инцидента еще уточняется, виновник пока не найден. Возможно, сброс произошел с какой-то стройплощадки. В пробах, в частности, нашли аммоний, фосфаты, нитриты. Это могли дать хозфекальные сети. Что касается нефтепродуктов, то они могли попасть в реку с какого-либо транспортного предприятия. Поиск виновника продолжается. Мы ежедневно отслеживаем ситуацию, — пояснил специалист.

В ходе разбирательства УП «Горремливнесток» установило место предположительного сброса загрязняющих веществ. Это колодец по адресу: улица Володько, 9.