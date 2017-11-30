В Беларуси становится все больше людей с инвалидностью. На 1 октября в стране насчитывалось 562,8 тысячи инвалидов, а это 5,9% от всего населения страны. Такие цифры назвал замминистра труда и соцзащиты Александр Румак.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

По информации Минтруда и соцзащиты, на 1 октября в Беларуси насчитывалось 562,8 тысячи инвалидов. Из них 30,6 тысячи — это дети-инвалиды до 18 лет. Такие цифры назвали на пресс-конференции, посвященной Дню инвалидов (3 декабря).

— В структуре населения страны инвалиды составляют 5,9% населения. Это невысокий уровень, в той же Российский Федерации он значительно выше — где-то около 10%, — отметил замминистра труда и соцзащиты Александр Румак. — Конечно, инвалиды — это та социальная группа населения, которая требует особого внимания не только со стороны государства, но и всего общества. Инвалидами люди или рождаются, или становятся по причине состояния здоровья или в результате каких-то травм. И конечно, люди с инвалидностью требуют социальной поддержки со стороны государства, прав и гарантий, чтобы они не чувствовали себя изгоями.

Румак напомнил, что Беларусь присоединилась в Конвенции о правах инвалидов. В 2018 году в стране подготовят комплексный законопроект. Он внесет изменения в закон «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь», «О предупреждении инвалидности и реабилитации», «Об архитектурной и градостроительной деятельности». В них закрепят понятия «абилитация», «разумное приспособление», «универсальный дизайн» и «дискриминация по признаку инвалидности».



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Сейчас нет четко выраженного понятия защиты людей с инвалидностью от дискриминации. Мы хотим, чтобы эти правовые механизмы были прописаны, чтобы человек с инвалидностью, почувствовав, что его унижают, оскорбляют или не дают возможности реализовать свои права, мог обратиться в судебные органы, — отметил Александр Румак.

Заместитель министра надеется, что грядущее изменение в Трудовой кодекс по дистанционной работе поможет и людям с инвалидностью.

— Значительная часть людей с инвалидностью работает. Более 182 тысяч инвалидов — трудоспособного возраста, каждый третий из них работает, чтобы себя реализовать, — говорит Александр Румак. — Работая над реализацией Конвенции, мы пересматриваем подходы. Нужно, чтобы люди с инвалидностью могли трудоустроиться в обычные организации, в обычные компании, чтобы человек в инвалидной коляске был рядом с другими людьми. Мы должны идти к высокому уровню осознания и понимания, сочувствия — равенства всех людей.

По информации Министерства образования, в белорусских школах уже прижилась система интегрированного обучения детей с особенностями психофизического развития вместе с обычными детьми.

— Около 70% детей, нуждающихся в получении специального образования, сейчас находятся в системе интегрированного обучения и воспитания… Это хорошие цифры. У родителей сегодня есть право выбора: обучаться по месту жительства в интегрированных классах либо в учреждениях специального образования. Мы видим, что есть тенденция к обучению рядом с домом. Открыто около пяти тысяч классов интегрированного обучения и более 180 специальных классов. Есть 1179 интегрированных и 1351 специальная группа в детских садах, — отметила представитель Министерства образования.