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Республиканский институт контроля знаний возглавил Юрий Миксюк

01.12.2017 13:42 — Новости Общества | БелТА  
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1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский институт контроля знаний возглавил Юрий Миксюк. Это подтвердила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.

Юрий Миксюк сменил на этой должности Николая Феськова, который руководил РИКЗ с 2002 года. Прежде чем возглавить институт, он был ректором Частного института управления и предпринимательства. До этого был начальником управления высшего и среднего специального образования Министерства образования.

Известно, что прежний директор РИКЗ покинул пост по соглашению сторон. В ведомстве отметили, что он продолжит работу в сфере образования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский институт контроля знаний возглавил Юрий Миксюк. Это подтвердила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства...

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