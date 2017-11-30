Лукашенко: 1917-й способствовал стремлению белорусов к независимости

МИНСК, 1 дек — Sputnik. События 1917 года способствовали стремлению белорусов жить в своем доме, говорится в приветственном заявлении президента Александра Лукашенко участникам конференции "События 1917 года в исторических судьбах Беларуси", которая проходит в БГУ.



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Приветствие участникам международной научно-практической конференции от имени главы государства зачитал первый замглавы администрации президента Максим Рыженков.

"События 1917 года способствовали стремлению белорусов жить в своем доме. Идея самоопределения Беларуси, которая шла снизу, от инициативы народных масс, выразилась в созыве I Всебелорусского съезда", — говорится в приветствии.

По словам Лукашенко, съезд век назад продемонстрировал важнейшие ценности, которые значимы для белорусов и сегодня. Среди них президент назвал собственное государство, его социальный характер " и тот факт, что только народ, его воля, коллективный разум и лидеры могут стать подлинным источником независимости".

"Обращаясь на Всебелорусских народных собраниях к мнению тех, кто своим трудом создает наши богатства, видим и второй урок истории нашей государственности: только единство всех нас, всего нашего белорусского народа является гарантом выбора и сохранения самостоятельного пути развития", — подчеркнул глава государства.

Тогда же, в ходе первого Всебелорусского съезда, прозвучала идея и создания первого национального университета. Глава государства отметил, что без образования и науки невозможно укрепить независимость страны.

"Ибо основная его цель — создание не только материальных, но и духовных основ для развития Человека", — заключил президент.