МИНСК, 1 дек — Sputnik. Директором Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) назначен Юрий Миксюк, сообщили Sputnik в министерстве образования Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Ушла эпоха: Феськов больше не возглавляет РИКЗ

РИКЗ — организация при Минобре, отвечающая за подготовку и проведение централизованного тестирования (ЦТ), а также оценку работ. Последние 15 лет структуру возглавлял Николай Феськов, при котором систему тестирования и внедряли.

С 1 декабря директором РИКЗ назначен Юрий Миксюк. На эту должность он ушел с поста ректора частного столичного вуза — института управления и предпринимательства. Возглавлял институт Миксюк последние несколько лет.

До 2012 года Миксюк долго работал в Минобре, а на протяжении шести лет возглавлял управление высшего и среднего образования: тогда же и внедрялось централизованное тестирование.

Правила поступления в вузы чиновники хотят менять уже со следующего года. В частности, на пять баллов поднимутся пороговые значения ЦТ, а изменения может ждать и сама система проверки и составления тестов.

ЦТ — необходимый этап поступления в белорусские вузы. В 2017 году тестирование проходили около 175 тысяч абитуриентов.