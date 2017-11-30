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Ректор частного вуза назначен "главным по ЦТ"
01.12.2017 14:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 дек — Sputnik. Директором Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) назначен Юрий Миксюк, сообщили Sputnik в министерстве образования Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
РИКЗ — организация при Минобре, отвечающая за подготовку и проведение централизованного тестирования (ЦТ), а также оценку работ. Последние 15 лет структуру возглавлял Николай Феськов, при котором систему тестирования и внедряли.
С 1 декабря директором РИКЗ назначен Юрий Миксюк. На эту должность он ушел с поста ректора частного столичного вуза — института управления и предпринимательства. Возглавлял институт Миксюк последние несколько лет.
До 2012 года Миксюк долго работал в Минобре, а на протяжении шести лет возглавлял управление высшего и среднего образования: тогда же и внедрялось централизованное тестирование.
Правила поступления в вузы чиновники хотят менять уже со следующего года. В частности, на пять баллов поднимутся пороговые значения ЦТ, а изменения может ждать и сама система проверки и составления тестов.
ЦТ — необходимый этап поступления в белорусские вузы. В 2017 году тестирование проходили около 175 тысяч абитуриентов.
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Юрий Миксюк много лет работал в Минобре, а последнее пятилетие руководил частным вузом.
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